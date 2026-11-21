Um dos remanescentes do time rubro-negro que encantou o Brasil em 2019, Arrascaeta comemorou o seu quarto título do Brasileiro pelo Flamengo na tarde deste sábado, no estádio do Palmeiras. Visivelmente emocionado, ele festejou o feito e comparou a trajetória do time com a campanha realizada sob a batuta de Jorge Jesus.

"Fizemos um grande ano. Todos nós. Estamos fazendo uma pontuação que está se aproximando da grande campanha que fizemos em 2019 com o Jorge Jesus. Então, isso demonstra que esse elenco jogou muito. Só quero parabenizar meus companheiros de trabalho", afirmou.

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Com o empate de 1 a 1, o Flamengo chegou aos 80 pontos e manteve os seis de distância para o Palmeiras restando duas rodadas. Nesse caso, o título está garantido porque, no primeiro critério de desempate (o número de vitórias) o conjunto flamenguista tem três a mais que o rival paulista (24 a 21).

No Brasileirão de 2019, o Flamengo terminou a competição com 90 pontos, recorde absoluto dos pontos corridos com 20 clubes. Caso vença os próximos dois compromissos, a equipe de Leonardo Jardim vai chegar a 86, o que significa a segunda melhor campanha da história.

Com 19 conquistas pelo Flamengo, o meio-campista uruguaio é, ao lado do atacante Bruno Henrique, o recordista de títulos pelo clube carioca. Recentemente, os dois jogadores foram homenageados no clube com dois bustos.

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Quem também se emocionou no gramado foi o polivalente Paquetá, jogador que chegou ao clube como a contratação mais cara do clube.

"Não tenho palavras. Cheguei a esse clube com oito anos de idade. Meu maior sonho sempre foi conquistar (títulos) com essa camisa. Passei dois anos muito difíceis na minha vida. Decidi voltar porque queria essa sensação, queria me sentir acolhido, estar no clube do meu coração. Então, é para entrar para a história, é só o primeiro título", afirmou o jogador ainda no gramado.U