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Arne Slot desmente negociação de salários e descarta seleção da Holanda: 'Não é o momento'

Escrito por (via Agência Estado)
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Dado como principal nome para substituir Ronald Koeman no comando da seleção holandesa, Arne Slot está fora da disputa pela vaga. O ex-treinador do Liverpool desmentiu que tivesse negociação adiantada de salários para assumir a esquadra nacional e disse que não é momento de deixar os clubes.

"Negociações sobre salário e contrato nunca foram realizadas", disse Slot em entrevista à Voetbal International, na qual garantiu que o sonho de assumir o seu país ficará para o futuro.

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"Seria uma grande honra representar meu país como técnico da seleção um dia. No entanto, este não era o momento certo para mim", afirmou o comandante de 47 anos, frustrando muitos holandeses que o viam como o nome certo para a vaga.

Slot quer ganhar mais experiência em clubes antes de assumir a responsabilidade de dirigir a seleção. A Real Associação Neerlandesa de Futebol (KNVB) via com bons olhos o comandante, satisfeita com sua capacidade de construir equipes competitivas.

"Nesta fase da minha carreira, prefiro me ver no campo de treinamento com meus jogadores todos os dias. Algo que simplesmente não é possível da mesma forma com uma seleção nacional", explicou sua decisão Arne Slot, que desde a saída do Liverpool, ainda busca um clube para dirigir.

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Louis Van Gaal foi lembrado para um retorno ao cargo, mas o nome já não agrada muito os diretores da KNVB. Uma inovação seria ter uma mulher no cargo. Sarina Wiegman, de 56 anos, é considerada uma das maiores treinadoras do planeta e seria uma aposta ousada da Holanda após o "não" de Slot.

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