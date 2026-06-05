Arnaldi desiste da semi de Roland Garros por causa de virose e Cobolli faz final contra Zverev

A semifinal genuinamente italiana, marcada para esta sexta-feira, não aconteceu. Isso porque Matteo Arnaldi contraiu uma virose e desistiu da partida contra o seu compatriota Flávio Cobolli, que acabou se garantindo na decisão contra o alemão Alexander Zverev sem precisar entrar em quadra.

"Não era o que eu queria fazer. Ontem à noite comecei a me sentir mal e durante o jantar, comecei a sentir muito mal do estômago. Acordei a 1 hora da manhã e comecei a vomitar", lamentou Arnaldi. "Não consegui dormir nada. Entre 6h e 7h, vomitei novamente e chamamos o médico ao quarto, que receitou alguns remédios. Depois disso, não consegui comer nada hoje. Toda vez que eu comia ou bebia algo, tinha que ir ao banheiro", completou.

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Na campanha que o levou até a semifinal, Arnaldi passou 19 horas e 42 minutos em quadra durante o torneio, contra 13 horas e 1 minuto de Cobolli. O tenista, que está voltando de lesão no pé esquerdo, já foi Top-30 e atualmente ocupa o 104º lugar na lista da ATP. Com a boa performance no saibro francês ele sobre para a 34ª posição.

Atual 14º colocado no ranking da ATP, Cobolli, de 24 anos, vai disputar a sua primeira decisão de Grand Slam de simples em Roland Garros. Com isso, ele se torna o terceiro italiano a participar de uma final desde o título de Adriano Panatta, em 1976, e do vice-campeonato de Jannik Sinner no ano passado.

Classificado para a decisão, Cobolli lamentou a situação do compatriota. "Quando ele veio até mim uma hora antes, eu quase chorei. É algo que você não espera de jeito nenhum. Eu estava pronto para jogar esta partida e fiquei completamente triste por ele", afirmou.

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ZVEREV SUPERA ALGOZ DE JOÃO FONSECA

Favorito ao título desde a queda de Jannik Sinner e Novak Djokovic, Alexander Zverev se credenciou à final ao superar o tcheco Jakub Mensik (algoz de João Fonseca no torneio) nesta sexta-feira por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 6/2, 3/6 e 6/3, em duelo com 3h01 de duração.

Derrotado nas três vezes em que chegou à final de um Grand Slam, o alemão busca agora o seu primeiro título em um torneio de dessa magnitude. Os dois finalistas já se enfrentaram quatro vezes no circuito profissional e a vantagem fica com Zverev, que obteve três vitórias contra um revés.