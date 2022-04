Argentinos vencem na primeira rodada em Montecarlo; Tsonga e Wawrinka perdem

Da Redação

Os argentinos Diego Schwartzman e Federico Delbonis batalharam muito durante três sets para obter a vitória, nesta segunda-feira, na primeira rodada do Masters 1000 de Montecarlo, torneio que abre a temporada de saibro do circuito europeu.

Schwartzman, 12º cabeça de chave, teve de virar o placar para marcar 6/7 (5/7), 6/3 e 6/3 para eliminar o russo Karen Khachanov em pouco mais de três horas. Seu próximo adversário será o húngaro Marton Fucsovics.

Delbonis, por sua vez, jogou quase duas horas e meia, para vencer, por 6/4, 3/6 e 6/4, o espanhol Jaume Munar e conquistar sua primeira vitória no circuito desde o Rio Open em fevereiro. O atual número 34 no ranking

vai enfrentar na segunda rodada com o alemão Alexander Zverev (2º cabeça de chave).

Também nesta segunda-feira, o americano Sebastian Korda fez 7/5 e 6/4 sobre o holandês Botic Van de Zandschulp e será o primeiro rival do jovem espanhol Carlos Alcaraz, campeão do Miami Open. Este duelo vai reeditar a final do Next Gen 2021, que os espanhóis conquistaram.

Em sua primeira partida no ATP em pouco mais de um ano, o veterano suíço Stan Wawrinka perdeu por 3/6, 7/5 e 6/2 para o cazaque Alexander Bublik. Campeão em Monte Carlo em 2014, Wawrinka, de 37 anos, ficou de fora das quadras por causa de uma cirurgia no pé.

Bublik terá como rival o espanhol Pablo Carreño Busta (13º cabeça de chave), que derrotou o argentino Sebastián Báez por 6/4, 4/6 e 6/2.

O croata Marin Cilic despachou Jo-Wilfried Tsonga com um duplo 6/2, na última partida do francês em um torneio Masters Series. Tsonga, 36 anos, anunciou na semana passada que vai se aposentar do tênis após Roland Garros, encerrando uma carreira atormentada por lesões. O Aberto da França começará em 22 de maio em Paris.

Tsonga alcançou o quinto lugar no ranking mundial em 2012, mas agora é o número 254 após uma ausência prolongada por causa de lesão.

OUTROS RESULTADOS

O polonês Hubert Hurkacz superou o boliviano Hugo Dellien (7/5 e 6/4), enquanto o italiano Jannik Sinner marcou 6/3, 2/6 e 6/3 para derrotar o croata Borna Coric.