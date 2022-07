Argentinos Juniors anuncia venda de Fausto Vera para o Corinthians

(via Agência Estado)

O Argentino Juniors anunciou em sua conta de twitter a transferência do meio-campo Fausto Vera para o Corinthians. De acordo com a rede social, o time do Parque São Jorge adquiriu 70% dos seus direitos federativos e sacramentou a transação. As negociações já estavam adiantadas desde a última sexta-feira, quando os dirigentes paulistas definiram detalhes da transferência. O contrato vai até o final de 2026. O Corinthians não se pronunciou oficialmente

O valor da transação deve girar em torno de 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões) pelo montante adquirido e a forma de pagamento será feita em parcelas com valor inicial deve ser de 4,5 milhões de euros. O jogador, de 22 anos, já defendeu a seleção olímpica da Argentina e é o destaque do Argentinos Juniors nesta temporada.

Ainda por meio de sua conta no twitter, o Argentinos Juniors revelou o percentual comprado pelo Corinthians e ainda desejou sucesso ao ex-atleta.

Fausto Vera chega para brigar por uma posição no meio-campo. Jogador de forte marcação, com boa saída de bola e chute forte de meia distância chega para reforçar a equipe e cumpre a lista de prioridades do técnico Vitor Pereira.

O Corinthians tem até amanhã pra inscrever o atleta na Copa do Brasil para que ele tenha condições de disputar as quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-GO.

O atleta argentino é o terceiro reforço adquirido nesta janela de transferências. O primeiro foi o centroavante Yuri Alberto, seguido do zagueiro Balbuena. Ambos chegaram ao clube por empréstimo de um ano.