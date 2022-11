Argentino Nahuel Bustos é o sexto jogador a deixar o elenco do Sâo Paulo

(via Agência Estado)

O argentino Nahuel Bustos é o sexto jogador a deixar o São Paulo antes do início da temporada de 2023. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira à noite, pelo próprio jogador em suas redes sociais. De férias com a mulher e o filho no México, o futuro do atacante poderá ser o Talleres, da Argentina.

"Dizer adeus nunca é fácil, por isso levei alguns minutos para dizer algumas palavras a todas as pessoas tricolores. Tenho que dizer adeus de uma maneira estranha, mas estou calmo porque sei que dei tudo de mim cada vez que defendi a camisa do São Paulo. Decidimos fazer uma pausa, afastar-nos, achamos que é a melhor coisa para todos", escreveu o atacante, de 24 anos, que tinha contrato até o fim de junho de 2023.

"Gostaria de agradecer pelo tempo que passamos juntos, ao clube pela confiança, aos meus companheiros de equipe por terem lutado comigo até o final. Agradeço aos torcedores pelo apoio e carinho que me demonstraram. Sinto-me muito honrado por ter usado estas cores", completou o atleta, sem citar o técnico Rogério Ceni, com quem teve poucas oportunidades. Desde que chegou ao Morumbi, o jogador atuou em nove partidas e fez apenas um gol.

Os torcedores que interagiram com a publicação apoiaram Bustos, desejaram sorte no prosseguimento de sua carreira e criticaram Ceni e a diretoria são-paulina, pois queriam maiores oportunidades para o jogador e a sequência de sua carreira no São Paulo.

Bustos se junta a Reinaldo, Miranda, Éder, Marcos Guilherme e Andrés Clodoaldo, que também deixaram o São Paulo neste fim de ano, após o encerramento do Campeonato Brasileiro. A equipe terminou em nono lugar, com 54 pontos, com 13 vitórias, 15 empates e dez derrotas.