Argentino de 12 anos volta a vencer Magnus Carlsen, número 1 do mundo no xadrez

O prodígio argentino Faustino Oro, de apenas 12 anos, voltou a surpreender ao derrotar Magnus Carlsen em uma das partidas de um duelo de blitz disputado no Chess.com. Apesar da vitória sobre o pentacampeão mundial, o argentino acabou derrotado pelo norueguês no confronto geral por 4 a 1, com três empates.

A disputa foi realizada no formato 3+0, onde cada jogador tem três minutos para realizar suas jogadas, sem acréscimo de tempo. Carlsen venceu as duas primeiras partidas, mas Faustino conseguiu equilibrar o duelo ao arrancar dois empates na sequência.

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No quinto jogo, veio o momento de destaque do jovem enxadrista, que conseguiu superar o norueguês. A sexta partida terminou novamente empatada, enquanto Carlsen venceu os dois próximos jogos restantes para fechar o confronto com a vantagem de 4 a 1.

Mesmo com a derrota, a vitória individual é mais um feito importante na carreira de Faustino Oro. Nascido em 14 de outubro de 2013, o argentino é considerado uma das grandes promessas da nova geração do xadrez mundial. O enxadrista tornou-se o segundo grande mestre mais jovem da história da modalidade, atrás apenas do norte-americano Abhimanyu Mishra.

A ascensão meteórica de Faustino fez com que ele recebesse o apelido de "Messi do xadrez", em referência ao craque argentino. Além disso, o jovem já havia derrotado Carlsen anteriormente.

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O primeiro triunfo aconteceu durante o Bullet Brawl de 2024, quando Faustino Oro tinha apenas 10 anos. Na ocasião, o argentino venceu o norueguês após 48 movimentos, em uma competição que reuniu 156 enxadristas do mundo todo.