Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Argentino de 12 anos volta a vencer Magnus Carlsen, número 1 do mundo no xadrez

Escrito por Alan Favaron (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O prodígio argentino Faustino Oro, de apenas 12 anos, voltou a surpreender ao derrotar Magnus Carlsen em uma das partidas de um duelo de blitz disputado no Chess.com. Apesar da vitória sobre o pentacampeão mundial, o argentino acabou derrotado pelo norueguês no confronto geral por 4 a 1, com três empates.

A disputa foi realizada no formato 3+0, onde cada jogador tem três minutos para realizar suas jogadas, sem acréscimo de tempo. Carlsen venceu as duas primeiras partidas, mas Faustino conseguiu equilibrar o duelo ao arrancar dois empates na sequência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No quinto jogo, veio o momento de destaque do jovem enxadrista, que conseguiu superar o norueguês. A sexta partida terminou novamente empatada, enquanto Carlsen venceu os dois próximos jogos restantes para fechar o confronto com a vantagem de 4 a 1.

Mesmo com a derrota, a vitória individual é mais um feito importante na carreira de Faustino Oro. Nascido em 14 de outubro de 2013, o argentino é considerado uma das grandes promessas da nova geração do xadrez mundial. O enxadrista tornou-se o segundo grande mestre mais jovem da história da modalidade, atrás apenas do norte-americano Abhimanyu Mishra.

A ascensão meteórica de Faustino fez com que ele recebesse o apelido de "Messi do xadrez", em referência ao craque argentino. Além disso, o jovem já havia derrotado Carlsen anteriormente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro triunfo aconteceu durante o Bullet Brawl de 2024, quando Faustino Oro tinha apenas 10 anos. Na ocasião, o argentino venceu o norueguês após 48 movimentos, em uma competição que reuniu 156 enxadristas do mundo todo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
argentino de 12 anos Magnus Carlsen número 1 do mundo Xadrez
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV