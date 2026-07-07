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EMOÇÃO ATÉ O FINAL

Argentina vira sobre o Egito com gol nos acréscimos e avança às quartas da Copa do Mundo

Em partida tensa, Lionel Messi empatou na reta final e Enzo Fernández garantiu a classificação no tempo extra sob lágrimas do camisa 10

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 15:16:52 Editado em 07.07.2026, 15:19:54
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Argentina vira sobre o Egito com gol nos acréscimos e avança às quartas da Copa do Mundo
Autor Jogadores da Argentina comemoram gol contra o Egito - Foto: Selección Argentina de fútbol/instagram

A seleção da Argentina garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Egito por 3 a 2, em uma partida marcada por uma virada histórica nesta terça-feira (7). No confronto disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, a equipe sul-americana reverteu uma desvantagem de dois gols no segundo tempo, selando a vitória nos acréscimos e eliminando os egípcios do torneio.

-LEIA MAIS: Após eliminação na Copa, Ancelotti e jogadores deixam base da seleção em Nova Jersey

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O principal articulador da reação foi o capitão Lionel Messi, que viveu uma jornada de redenção e saiu chorando do gramado. Após desperdiçar uma cobrança de pênalti aos 21 minutos do primeiro tempo, defendida pelo goleiro Shoubir, o camisa 10 foi decisivo na etapa complementar. Aos 34 minutos, Messi cruzou com precisão para o zagueiro Romero cabecear e diminuir a diferença. Quatro minutos depois, o próprio atacante aproveitou uma sobra na área e finalizou forte para empatar o duelo. A virada foi concretizada aos 47 minutos, quando Enzo Fernández recebeu cruzamento, cabeceou no canto e garantiu o triunfo sul-americano.

Antes da investida argentina, o Egito controlou o marcador e esteve próximo de uma vaga inédita. A seleção africana abriu o placar aos 15 minutos da primeira etapa com Yasser Ibrahim, que marcou de cabeça após jogada ensaiada em cobrança de escanteio. Aos 22 minutos do segundo tempo, Ziko ampliou a vantagem ao concluir um contra-ataque rápido. Apesar da queda nas oitavas de final, a equipe comandada por Hossam Hassan encerra a melhor participação do país na história das Copas do Mundo, superando os desempenhos de 1934, 1990 e 2018.

Com o gol de empate, Messi chegou à marca de oito tentos na atual edição e atingiu 21 gols na história do torneio, consolidando-se ainda mais como o maior artilheiro de todas as Copas. A Argentina agora se prepara para as quartas de final e volta a campo no próximo sábado (11), às 22h (horário de Brasília), em Kansas City. O adversário sairá do confronto entre Suíça e Colômbia.

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