Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Argentina homenageia Messi após anúncio de aposentadoria da seleção: 'Vou sentir sua falta'

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A seleção da Argentina publicou um vídeo em homenagem a Lionel Messi. O post feito nesta terça-feira, 1º, exalta a carreira do camisa 10 e presta tributo ao atleta, que anunciou sua aposentadoria da equipe nacional.

Com uma dinâmica diferente, a publicação mostra o escudo da seleção conversando com Messi e agradecendo ao jogador por tudo que fez pelo time. A voz que sai do símbolo da camisa revisita alguns acontecimentos que fizeram parte da trajetória do jogador, como a Copa América de 2021 e a vitória na semifinal contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Leo, aqui quem fala é o escudo da seleção e queria te dizer que vou sentir muito sua falta. Quem diria, não? Eu serei o escudo, mas foi você que sempre me defendeu. Me levou com orgulho no peito e me mudou para sempre. Porque eu tinha dois e você me colocou a terceira estrela", diz um trecho da homenagem.

Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira, 31, que não defenderá mais a seleção argentina. Aos 39 anos, o atacante decidiu encerrar a trajetória após refletir sobre o futuro com a equipe nacional e admitir que não conseguiria seguir atuando em alto nível pelo país.

Artilheiro da Argentina na Copa do Mundo de 2026, com oito gols, Messi deixa a seleção com 207 partidas disputadas, 125 gols e 65 assistências. O astro conquistou a Copa do Mundo de 2022, duas edições da Copa América, em 2021 e 2024, e a Finalíssima de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A passagem pela seleção também inclui títulos nas categorias de base e olímpica, como a Copa do Mundo Sub-20 de 2005 e a medalha de ouro nos Jogos de Pequim, em 2008.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aposentadoria Argentina Futebol Messi
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV