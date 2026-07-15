Argentina e Inglaterra duelam nesta quarta por vaga na final da Copa 2026
Seleções se enfrentam às 16h (horário de Brasília) no Estádio de Atlanta, na Geórgia (EUA)
O mundo do futebol vai parar nesta quarta-feira (15). As seleções de Inglaterra e Argentina entram em campo às 16h00 (horário de Brasília) no Estádio de Atlanta, na Geórgia (EUA), pela segunda semifinal da Copa do Mundo 2026. Quem vencer garantirá o passaporte para a grande decisão do próximo domingo (19).
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Onde Assistir
Data: Quarta-feira, 15 de julho de 2026
Horário: 16:00 (Brasília) / 15:00 (Local em Atlanta)
Local: Estádio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Geórgia, EUA
Transmissão: No Brasil, você poderá acompanhar todas as emoções da partida ao vivo pelas transmissões oficiais licenciadas pela FIFA (como os canais do Grupo Globo e CazéTV na internet).
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