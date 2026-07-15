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Argentina e Inglaterra duelam nesta quarta por vaga na final da Copa 2026

Seleções se enfrentam às 16h (horário de Brasília) no Estádio de Atlanta, na Geórgia (EUA)

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.07.2026, 07:30:19 Editado em 15.07.2026, 06:54:05
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Argentina e Inglaterra duelam nesta quarta por vaga na final da Copa 2026
Autor Foto: Divulgação/Fifa

O mundo do futebol vai parar nesta quarta-feira (15). As seleções de Inglaterra e Argentina entram em campo às 16h00 (horário de Brasília) no Estádio de Atlanta, na Geórgia (EUA), pela segunda semifinal da Copa do Mundo 2026. Quem vencer garantirá o passaporte para a grande decisão do próximo domingo (19).

📰 LEIA MAIS: Árbitro brasileiro desponta como favorito para apitar a final da Copa do Mundo

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Onde Assistir

Data: Quarta-feira, 15 de julho de 2026
Horário: 16:00 (Brasília) / 15:00 (Local em Atlanta)
Local: Estádio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Geórgia, EUA
Transmissão: No Brasil, você poderá acompanhar todas as emoções da partida ao vivo pelas transmissões oficiais licenciadas pela FIFA (como os canais do Grupo Globo e CazéTV na internet).

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