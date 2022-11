Argentina é derrotada em sua estreia na Copa do Mundo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A encontro entre as equipes aconteceu na manhã desta terça-feira (22)

A Argentina teve uma estreia amarga na Copa do Mundo ao confrontar a Arábia Saudita e perder por 2 a 1. A equipe sul-americana entrou em campo por volta das 7h (horário de Brasília), no Estádio de Lusail, em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da competição.

continua após publicidade .

A Argentina abriu o placar aos 9 minutos do primeiro com um gol de pênalti, cobrado por Lionel Messi. Ao decorrer da partida, o time fez três gols, porém, todos foram anulados por impedimento.

Leia também: Copa do Mundo: árbitro do Paraná apita jogo entre Holanda e Senegal

continua após publicidade .

null - Vídeo por: CazéTV

Os sauditas não se abalaram com o resultado negativo e partiram para cima dos adversários. No segundo tempo, aos 47 minutos e 30 segundos especificamente, Al-Shehri marcou um gol e conseguiu empatar contra a Argentina.

O empate deu um fôlego à Arábia Saudita, que continuou a partir para cima, a fim de virar o jogo.

continua após publicidade .

Aos 52 minutos e 40 segundos, a virada veio! Al-Dawsari marcou um golaço para a euforia e perplexidade dos torcedores presentes no estádio.

O gol da Arábia Saudita narrado em árabe.pic.twitter.com/ynuxc270qZ — ⚽ (@DoentesPFutebol) November 22, 2022





Siga o TNOnline no Google News