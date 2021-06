Argentina confirma participação na Copa América no Brasil

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

A Argentina desistiu de sediar a Copa América em seu território, mas confirmou neste domingo (06) a participação no evento no Brasil. A comunicação foi feita através do Twitter.

“A seleção argentina confirma sua participação na Copa América 2021, como reflexo de seu espírito esportivo ao longo de toda a história”, diz a AFA (Associação de Futebol Argentino).

“Com um esforço enorme da Associação de Futebol Argentino a seleção nacional viajará ao Brasil para disputar o certame continental. Todo o estafe da equipe trabalhará unido para se sobrepor a essa adversidade que, lamentavelmente, afeta a todos os sul-americanos por igual”, conclui a nota.

Enquanto isso no Brasil, a polêmica sai do vestiário e do gramado para o campo cada vez mais político. Isso depois que a Argentina – pelo avanço da covid e a Colômbia – por convulsão social, desistiram de receber o tradicional torneio.

Após a desistência da Argentina, por conta da pandemia da covid-19, e da Colômbia, que vive uma grave crise social, nesta semana, o Brasil foi confirmado como sede improvisada da Copa América, restando menos de 15 dias para a abertura da competição. Depois de um pedido da Conmebol, a CBF recorreu ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), e o país foi anunciado como novo anfitrião.

O time brasileiro marcou uma manifestação coletiva sobre a polêmica após a partida de terça-feira (08), contra o Paraguai, pelas Eliminatórias.

Outros atletas do bloco, como Aguero, Suárez, Messi, Arrascaeta, Cavani e Matias também criticam a Copa América no Brasil.