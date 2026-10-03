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Argentina atropela Burkina Faso em 'treino de luxo' na Data Fifa e mira despedida de Messi

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Com cinco gols assinalados apenas no primeiro tempo, e um placar final de 7 a 0, a Argentina atropelou a seleção de Burkina Faso na noite deste sábado, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, em duelo válido pela Data Fifa. Sem o astro Lionel Messi, que se prepara para a despedida da equipe nacional contra o Benin, na próxima terça-feira, os comandados de Lionel Scaloni definiram um confronto que mais pareceu um treinamento coletivo.

A partida correu risco de não acontecer diante da dificuldade que os visitantes tiveram com o seu voo original, que foi cancelado. A delegação de Burkina Faso desembarcou no aeroporto de Ezeiza restando pouco mais de cinco horas antes do duelo.

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A Argentina, embalada pela goleada de 4 a 0 sobre a seleção boliviana, entrou em campo com vontade de definir logo a disputa. A diferença técnica foi tamanha que, com apenas 12 minutos, os anfitriões já abriram uma vantagem de três gols.

O palmeirense Giay ajudou a abrir a "porteira" dos visitantes. Em investida pela direita, ele foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, o goleiro Guira fez a defesa parcial no chute de Lautaro Martínez, mas não segurou o rebote que o próprio atacante argentino completou para fazer 1 a 0 aos três minutos.

O gol no início foi um aviso do que estava por vir. Julián Martínez entrou pela esquerda e chutou cruzado. No desespero de aliviar o perigo, o zagueiro Diallo tentou fazer o corte, mas acabou mandando a bola para as próprias redes: 2 a 0 com apenas oito minutos. O terceiro veio logo depois. Prestianni fez tabela com Lautaro Martínez e, de primeira, bateu firme para estabelecer 3 a 0 no marcador aos 12 minutos.

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A vitória ganhou forma de goleada ainda no primeiro tempo. Aos 34, Nico Paz foi lançado, ganhou do zagueiro na corrida e tocou na saída do goleiro para fazer mais um. Praticamente na sequência, numa jogada bem trabalhada, Julián Alavarez fez 5 a 0.

A superioridade nos primeiros 45 minutos foi tamanha que os argentinos encerraram a etapa inicial com 16 finalizações contra apenas duas da seleção rival. Neste panorama, o goleiro Dibu Martínez foi um espectador de luxo em campo.

Na volta do intervalo, a supremacia dos hermanos se manteve. E com 11 minutos, o placar voltou a ser movimentado. Em jogada iniciada pela esquerda, Lautaro Martínez fez o papel de garçom e deixou Mastantuono livre para fazer o sexto.

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Disposto a rodar o elenco para testar novos jogadores visando o novo ciclo até 2030, Scaloni promoveu 11 alterações na partida. Num ritmo bem mais lento, a Argentina até arriscou mais algumas investidas, mas tirou o pé. Mesmo assim, nos acréscimos, Simeone ainda achou tempo para fazer o sétimo e fechar a goleada em 7 a 0.

Após o jogo deste sábado, o foco fica voltado para o jogo da próxima terça-feira, contra o Benin, na última aparição de Messi com a camisa da seleção de seu país. O camisa 10, que veio em seu jatinho particular, desembarcou em Rosário nesta sexta-feira com a sua família. O palco para esse encontro vai ser novamente o Monumental de Nuñez.

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