Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Argentina anuncia maratona de amistosos e Scaloni terá três jogos em apenas sete dias

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Associação do Futebol Argentino (AFA) confirmou a programação da seleção para a próxima janela internacional. A Argentina disputará três amistosos em casa, em uma sequência que levará a equipe de Lionel Scaloni a campo três vezes no intervalo de apenas sete dias.

O primeiro compromisso será diante da Bolívia, no dia 30 de setembro, uma quarta-feira. A partida será realizada no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Depois, a seleção retorna a Buenos Aires para mais dois jogos. No dia 3 de outubro, sábado, a Argentina enfrenta Burkina Faso, no Monumental de Núñez, estádio do River Plate.

A maratona termina três dias depois. Em 6 de outubro, uma terça-feira, o Monumental volta a receber a seleção argentina, desta vez para o amistoso contra Benin.

A programação faz parte da janela internacional prevista entre 21 de setembro e 6 de outubro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os amistosos também terão um significado especial por serem os primeiros compromissos da Argentina após o anúncio da aposentadoria de Lionel Messi da seleção. Sem o maior ídolo de sua história, Scaloni terá a oportunidade de trabalhar o elenco em sequência, observar alternativas e começar a desenhar os próximos passos deste novo ciclo.

Confira os jogos da seleção argentina:

30/09 - Argentina x Bolívia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba

03/10 - Argentina x Burkina Faso

Estádio Monumental, Buenos Aires

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

06/10 - Argentina x Benin

Estádio Monumental, Buenos Aires

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
amistosos Argentina Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV