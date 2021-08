Arboleda treina separado do elenco do São Paulo, mas não preocupa Crespo

Da Redação

O elenco do São Paulo se reapresentou, nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda, após o empate com o Palmeiras no duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O zagueiro Arboleda treinou separado do grupo para fazer um trabalho individualizado, após deixar o clássico no intervalo com uma contratura muscular na coxa direita.

continua após publicidade .

Apesar dos cuidados médicos, o defensor equatoriano não corre o risco de desfalcar a equipe, que já conta com vários problemas físicos. Luciano, Eder e Marquinhos também se recuperam de lesões, enquanto Welington está em início de tratamento de uma contusão muscular, sofrida também na partida de terça-feira.

O restante dos jogadores participaram do treino, que mesclou atividades físicas e de campo. O São Paulo volta a atuar no sábado, às 21 horas, no Morumbi, diante do Grêmio. Os dois times estão mal na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time paulista soma 15 pontos e esta na 16ª posição, os gaúchos são os vice-lanternas, com apenas dez pontos.

continua após publicidade .

O técnico Hernán Crespo deverá deixar vários titulares de fora, priorizando o duelo decisivo com o Palmeiras na terça-feira, no Allianz Parque, quando estará em disputa uma vaga na semifinal da principal competição sul-americana.