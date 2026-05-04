Arboleda terá 'nova pré-temporada', treinos em separado e salário descontado no São Paulo

Arboleda e São Paulo definiram os termos para o retorno do zagueiro ao clube. Ele ficou 30 dias ausente após ter viajado para o Equador sem apresentar justificativas. Agora, o jogador irá treinar separadamente do restante do elenco.

O equatoriano passará por exames de avaliação física, como é feito na pré-temporada. A partir disso, será montado um plano para treinamentos, com foco em recondicionamento físico.

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Depois que o zagueiro tiver condições plenas, o São Paulo poderá avaliar se ele será reintegrado ao elenco. Há ainda a possibilidade de que ele saia do clube na janela de transferências do meio do ano.

Arboleda não irá receber salário pelos dias que ficou ausente, o que representa os vencimentos do mês de abril, já que ele deixou o Brasil dia 4 de abril e retornou apenas agora.

Como Arboleda voltou, o São Paulo não pôde aplicar rescisão por justa causa. As normas da Fifa, que regem o contrato, não estabelecem um prazo específico para tal. O argumento de abandono de trabalho, que poderia ser apresentado pelo departamento jurídico do clube, perde força diante deste cenário. Ainda assim, o São Paulo não recebeu uma explicação razoável sobre a viagem do zagueiro.

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Caso seja constatada alguma anormalidade nos exames do atleta, como lesão desconhecida pelo clube até então, novas sanções podem ser avaliadas.