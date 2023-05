Arboleda sofre lesão muscular e é dúvida no São Paulo para o duelo de sábado com o Vasco

(via Agência Estado)

O técnico Dorival Junior deverá ter um desfalque importante para montar o time do São Paulo, que enfrenta o Vasco, sábado, às 18h30, no Morumbi, pela sétima rodada do Brasileirão. Trata-se do zagueiro Arboleda, que sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda no segundo tempo do confronto com o Sport pela Copa do Brasil.

continua após publicidade .

O atleta equatoriano foi submetido a tratamento, nesta quinta-feira, no Recife. Arboleda vai ser reavaliado nesta sexta-feira, mas a tendência é que o jogador fique de fora da partida contra o Vasco. Desta forma, Dorival tem duas opções para formar a dupla de zaga com Beraldo: Alan Franco ou Diego Costa.

Os jogadores do São Paulo que não participaram da vitória, por 2 a 0, sobre o Sport, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, treinaram nesta quinta-feira no estádio dos Aflitos. A delegação viajou para a capital paulista e amanhã todo o elenco participa do único treino para o duelo com o Vaso.

continua após publicidade .

Invicto nos oito jogos sob comando de Dorival, o São Paulo é o décimo colocado no Brasileirão, com nove pontos. Após seis rodadas, o time tricolor soma duas vitórias, três empates e uma derrota.