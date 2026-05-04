Arboleda se reapresenta ao São Paulo após 'sumiço' e se reúne com diretoria para definir futuro

Arboleda desembarcou no Brasil nesta segunda-feira, 4, após ficar cerca de 30 dias afastado dos compromissos do São Paulo. O jogador compareceu ao CT da Barra Funda no início da tarde para se reunir com a diretoria e definir seu futuro. O jogador se ausentou das atividades do São Paulo no dia 4 de abril, quando viajou para o Equador sem dar justificativas ao clube.

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Apesar da insatisfação pelo comportamento do jogador, o Estadão apurou que o São Paulo entende ser possível resolver o assunto de maneira razoável, como por exemplo, com uma rescisão em comum acordo. O caso está nas mãos do departamento de futebol, que quer entender as motivações do antes de tomar qualquer decisão.

Internamente, o clube entende que está amparado juridicamente para tomar qualquer medida. O departamento jurídico já preparou toda a documentação necessária para diferentes cenários, desde desconto salarial pelos dias de ausência até a aplicação de multa por indisciplina. Neste momento, a rescisão amigável é o mais provável.

Arboleda fez apenas 11 partidas em 2026. Após a viagem para o Equador, ele não se manifestou sobre o assunto e se limitou a postagens enigmáticas em suas redes sociais. "Quem contra você conspirar, diante de ti cairá", escreveu o atleta no Instagram.

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O sumiço causou espanto na diretoria especialmente pelo fato de o clube ter feito um acordo com o equatoriano para pagar valores em atraso poucos dias antes de ele abandonar os compromissos da equipe tricolor. O clube entende que o caso configura abandono de emprego e pode rescindir com o jogador por justa causa. O Estadão apurou que a diretoria tem a possibilidade de acionar a cláusula indenizatória do contrato, que prevê multa no valor de R$ 300 milhões.