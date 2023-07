Arboleda desabafa e provoca críticos após vitória do São Paulo sobre Palmeiras

O zagueiro Arboleda desabafou nas redes sociais após o São Paulo eliminar o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. O defensor equatoriano rebateu os críticos, principalmente aqueles que o ligavam ao alviverde por ter aparecido em foto com a camisa do rival, em 2019.

"Não estou vendo um 'fdp' meia-boca falar que sou porco. Cadê esses que falaram mal de mim um mês atrás?", questionou o zagueiro, em mensagem publicada sobre uma foto em que veste a camisa do São Paulo.

O jogador fez referência à polêmica em que se envolveu em dezembro de 2019, quando estava de férias, no Equador. Após jogar uma partida com amigos, ele perdeu uma aposta e precisou vestir a camisa do rival. A cena, contudo, foi fotografada e a imagem repercutiu nas redes sociais. Muitos torcedores do São Paulo pediram sua saída do clube.

A polêmica veio à tona no mês passado, quando parte da torcida lembrou desta foto depois que Arboleda cometeu dois erros graves na derrota do São Paulo para o mesmo Palmeiras, por 2 a 1, em rodada do Campeonato Brasileiro.

PROVOCAÇÕES

O meia Nestor e o próprio São Paulo fizeram provocações ao rival após a segunda eliminação seguida pela Copa do Brasil. O jogador fez referência a uma recente frase polêmica do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins, em que sugeria arbitragem contra o Palmeiras nas competições nacionais porque "seria mau para o sistema" se a equipe alviverde vencesse o Campeonato Brasileiro novamente.

"Não tem sistema, só tem camisa e futebol", escreveu Nestor. Também pelas redes sociais, o São Paulo ironizou o treinador palmeirense, que tem livro com o título "Cabeça fria, coração quente". Em postagem com vídeo de Abel Ferreira discutindo com o atacante Calleri, pelo Brasileirão, o clube escreveu "cabeça fria? Vou festejar!".

Na noite desta quinta-feira, o São Paulo venceu o Palmeiras por 2 a 1, de virada, no Allianz Parque. O time do Morumbi já havia levado a melhor no jogo de ida, por 1 a 0. E avançou com tranquilidade à semifinal da Copa do Brasil.