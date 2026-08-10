Árbitro somali, barrado da Copa do Mundo, chega na Áustria para apitar a Supercopa da Europa

Paris Saint-Germain e Aston Villa se enfrentam na próxima quarta-feira, 12, às 16h (de Brasília), pela Supercopa da Europa. Nesta segunda, 10, Omar Artan, árbitro que teve a participação barrada da Copa do Mundo, desembarcou na Áustria para comandar o confronto.

Em junho, Omar não teve autorização para entrar nos Estados Unidos, situação que o impossibilitou de atuar na competição sediada no país. O somali de 34 anos recebeu a permissão da embaixada do seu país para retirar um passaporte diplomático, mas o documento foi considerado insuficiente pelas autoridades norte-americanas.

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Depois do ocorrido, a Uefa convidou o juiz para apitar a disputa da Supercopa, se tornando o primeiro árbitro não-europeu a comandar o duelo.

"Muitas pessoas têm solidariedade comigo, porque quando alguém trabalha por muitos anos e está prestes a fazer algo, mas depois não consegue, é muito difícil. Ainda assim, sou muito grato pelo apoio que recebi de todo o mundo; sou realmente muito agradecido", disse Artan em entrevista ao site da entidade sobre a situação vivida no Mundial.

Omar Artan integra o quadro de profissionais da Fifa desde 2018. Ele comandou a última decisão da Liga dos Campeões da África e foi eleito o melhor árbitro masculino do continente no ano passado.

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"Esta será minha primeira partida na Europa. Ter aventuras, criar memórias e aprender coisas novas é sempre ótimo. O nível na Europa é fantástico e o futebol que eles praticam é muito, muito bom. Sinto-me honrado por ter sido escolhido para esta partida tão importante", completou.

A nomeação de Omar foi definida em conjunto pela Uefa e pela Confederação Africana de Futebol (CAF), com o objetivo de ampliar o intercâmbio em diferentes áreas da modalidade, incluindo o desenvolvimento da arbitragem.

O jogo entre PSG e Aston Villa acontecerá na Red Bull Arena, em Salzburg, na Áustria. Os franceses chegam na disputa como atuais bicampeões da Liga dos Campeões, enquanto os ingleses venceram a última Liga Europa.