Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Árbitro relata ofensas de integrantes do Corinthians na Copa do Brasil: 'Você é uma vergonha'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.08.2026, 14:11:00 Editado em 03.08.2026, 14:43:52
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O árbitro Alex Gomes Stefano registrou na súmula da derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Internacional, neste domingo, 3, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, xingamentos de três pessoas não identificadas ligadas ao clube paulista. Segundo o relato, as ofensas à equipe de arbitragem aconteceram enquanto o trio seguia para o vestiário.

De acordo com o documento da partida, os protestos aconteceram de forma agressiva e ostensiva. "Após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia ao vestiário, pela zona mista, três pessoas trajando uniforme da equipe do Corinthians, que não puderam ser identificadas, proferiram de forma agressiva e ostensiva as seguintes palavras: 'Você é uma vergonha, olha a vergonha que você fez, você não apita nada.'"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Corinthians reclamou de um pênalti não marcado em cima de Matheus Bidu, além do excessos de cartões amarelos e da maneira como Alex Gomes Stefano conduziu a partida. Após o jogo, o diretor de futebol Marcelo Paz compareceu à sala de imprensa do Beira-Rio para manifestar o descontentamento do clube com a arbitragem.

"Há um recomendado mínimo, que são 60 minutos, então 49 minutos de bola rolando, sete cartões amarelos pro Corinthians, um pênalti absurdamente não marcado em cima do Bidu. Incontestável. Causa estranheza nem o árbitro de campo marcar, nem o VAR chamar", afirmou Paz.

"É um processo de intimidação dentro de campo, de que os jogadores não podem falar, não podem se comunicar, o auxiliar técnico não pode apontar uma situação", completou o dirigente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A partida de volta acontece na quinta-feira, 6, às 20h, na Neo Química Arena. O Corinthians precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente às quartas de final ou por dois para levar a disputa pela vaga às penalidades.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Copa do Brasil Corinthians Futebol Internacional súmula
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV