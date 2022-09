Árbitro relata ofensas de Abel na súmula do clássico: 'Tudo contra a gente, c'

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Abel Ferreira não se conteve e esculachou a arbitragem antes de ser expulso mais uma vez no Allianz Parque. "Vocês são uma vergonha", disse o treinador do Palmeiras ao bandeirinha na partida contra o Santos, com vitória de 1 a 0, no domingo, pelo Brasileirão. Transtornado, ele gritou com o assistente, mas condenou toda a arbitragem. Abel não se conteve e comentou repetidamente que seu time sofria nas mãos dos árbitros.

continua após publicidade .

O assistente avisou ao juiz das ofensas e do jeito ríspido do técnico imediatamente. O árbitro não teve dúvidas: sacou o segundo amarelo e depois o vermelho, mandando Abel para o vestiário mais cedo. Foi aí que Abel começou a gritar ainda mais com o bandeirinha. O caso foi relatado na súmula da partida, divulgada após o confronto no site da CBF.

Segundo relatado por Wilton Pereira Sampaio, árbitro do clássico, ele aplicou o segundo amarelo para Abel Ferreira após ser informado pelo assistente Bruno Boschilia de que o técnico havia se dirigido de forma ríspida e deselegante a ele. Uma série de palavrões foi descrita na fala do treinador português.

continua após publicidade .

"Expulsei (o Abel) em decorrência do segundo cartão amarelo, após ser informado pelo assistente 1, Bruno Boschilia, que o referido treinador foi em direção ao mesmo, afrontando e proferindo aos gritos de maneira repetida as seguintes palavras: 'É tudo contra a gente, c..., na dúvida sempre contra a gente, c...'. Informo que o treinador após expulso retornou em direção ao assistente 1 de maneira grosseira e ofensiva proferindo as seguintes palavras, 'vai se f... mesmo c..., vocês são uma vergonha, tudo contra a gente, c...'", informa a súmula.

Após a partida, Abel Ferreira desconversou sobre a sua expulsão e preferiu não comentar sobre o caso. "Vou fazer um pacto com vocês. Vou deixar de falar dos árbitros, já disse tudo que precisava. Sempre que me perguntarem sobre árbitro, vou evitar falar, porque não vale a pena", disse o treinador.

Nas redes sociais, o ex-atacante Aloísio Chulapa, ídolo do São Paulo, ironizou as reclamações de Abel Ferreira contra a arbitragem. "Nossa, você chora pra c... . Todo jogo você fala 'é tudo contra a gente'. Se você quiser, eu empresto as 3 taças do Mundial, você sente o cheirinho e depois devolve. Para de chorar, respeita o futebol brasileiro, respeita a imprensa brasileira, respeita o torcedor brasileiro... Eu respeito você, você é bom treinador, mas nunca vai chegar aos pés do treinador brasileiro. Ser treinador de time com investimento grande é fácil. Vai pegar o time sem condições pra você ver se você é bom. Com toda humildade, parabéns pelo título brasileiro, sem Mundial", escreveu Aloísio.

continua após publicidade .

Antes mesmo de ser expulso, Abel já estaria suspenso para a partida da próxima rodada, contra o Atlético-MG, fora de casa, por ter acumulado o terceiro amarelo ao ser advertido na primeira etapa. Zé Rafael, Gabriel Menino e Gustavo Gómez também levaram o terceiro amarelo e são desfalques. Danilo, expulso por entrada dura em Soteldo, é outro que está fora.

Além dos jogadores suspensos, o Palmeiras não deve contar com o goleiro Weverton, convocado para os amistosos da seleção brasileira contra Gana e Tunísia (dia 27). Marcelo Lomba deve ganhar a vaga na meta alviverde. Com a ausência de Jailson, que se recupera de grave lesão, Atuesta e Fabinho podem ganhar uma chance no meio-campo.