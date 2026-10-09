Árbitro morre após receber golpe proibido em show de luta livre no México; veja

Gerardo Germán Pineda, o "El Búho", sofreu graves lesões cervicais ao ser derrubado no ringue e não resistiu aos ferimentos

O lutador profissional de lucha libre conhecido como El Hijo de Fishman foi preso na quarta-feira (7) no México, investigado pela morte do árbitro Gerardo Germán Pineda, de alcunha "El Búho". O caso ocorreu na terça-feira (6) durante o evento principal do espetáculo “Deslealtades”, realizado no Deportivo 11 de Julio, no município de Mineral de la Reforma, estado de Hidalgo.

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A tragédia aconteceu durante o confronto entre El Hijo de Fishman e o lutador Máscara Sagrada NG. Como parte da encenação do espetáculo, Fishman dirigiu-se ao árbitro e aplicou o movimento conhecido como "martinete" (piledriver ou bate-estacas). A manobra é estritamente proibida pelas regras da modalidade devido ao alto risco de causar fraturas e lesões fatais na região cervical.

Registros em vídeo divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o atleta segura o árbitro de ponta-cabeça e o choca violentamente contra o piso do ringue. Pineda atingiu a coluna e a cabeça no solo e passou a se contorcer em dor no centro do tatame. Sem notar a gravidade do estado do juiz, o lutador deu sequência à apresentação.

❗️🇲🇽Un luchador en México arroja a un árbitro de 75 años contra el ring durante el combate estelar y causa su muerte https://t.co/OJw1UKMv4t — Sepa Más (@Sepa_mass) October 8, 2026

Paramédicos socorreram a vítima ainda no local, mas a morte de Pineda foi confirmada pouco depois, em decorrência do trauma provocado pelo impacto. O atleta foi detido e colocado à disposição do Ministério Público, que instaurou um inquérito preliminar para apurar as responsabilidades criminais do incidente.

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El Hijo de Fishman é filho de José Ángel Nájera Sánchez, proeminente figura da luta livre mexicana que ganhou grande notoriedade na década de 1980 ao interpretar o personagem "Fishman". O lutador detido adotou o nome artístico para dar continuidade à tradição da família no esporte tradicional do país.