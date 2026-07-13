Árbitro holandês barrado da Copa do Mundo morre aos 38 anos

O árbitro holandês Rob Dieperink, de 38 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (13) em sua residência na Holanda. A informação foi confirmada oficialmente pela Federação Holandesa de Futebol (KNVB), que não divulgou a causa do óbito. O juiz havia ganhado repercussão internacional recentemente após ser barrado da Copa do Mundo de 2026, em decorrência de uma investigação por suspeita de abuso sexual.

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De acordo com a imprensa holandesa, equipes da polícia e da perícia estiveram na casa de Dieperink para averiguar as circunstâncias da morte. Após as análises iniciais no local, as autoridades descartaram a possibilidade de envolvimento de terceiros no caso. O falecimento ocorreu de forma inesperada, visto que, apenas um dia antes, no domingo, o árbitro havia trabalhado normalmente operando a cabine do árbitro de vídeo (VAR) durante o amistoso entre as equipes Go Ahead Eagles e Apollon FC.

Em nota oficial, a Federação Holandesa de Futebol lamentou profundamente o falecimento e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de profissão. O comunicado da entidade destacou o choque com a notícia e ressaltou que o esporte perde um árbitro muito respeitado, além de um colega querido e dedicado, desejando força e coragem a todos os próximos de Dieperink neste momento de luto.