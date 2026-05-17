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Árbitro culpa auxiliar-técnico do Santos pela confusão em substituição errada de Neymar

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 17.05.2026, 18:48:00 Editado em 17.05.2026, 19:03:49
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A súmula de Santos x Coritiba, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, trouxe a versão da arbitragem para a confusão envolvendo a substituição de Neymar na Neo Química Arena. No documento oficial, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli atribuiu ao auxiliar-técnico César Sampaio a informação inicial de que o camisa 10 deixaria o gramado.

Segundo o relato, Neymar estava fora de campo recebendo atendimento médico por dores na panturrilha direita quando a comissão santista comunicou uma mudança. De acordo com Zanovelli, o quarto árbitro Bruno Mota Correia ouviu de César Sampaio que a substituição seria justamente a saída do atacante.

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Ainda conforme a súmula, o quarto árbitro teria pedido uma nova confirmação antes de erguer a placa e recebido novamente sinal positivo, verbal e gestual, do integrante da comissão técnica santista, enquanto a documentação da troca era preenchida ao lado do delegado da partida, Guilherme Zangari.

O episódio ocorreu no segundo tempo da derrota santista por 3 a 0 para o Coritiba. Com Neymar sendo atendido à beira do campo, Robinho Jr. se preparava para entrar quando a arbitragem levantou a placa indicando a saída do número 10, e não do lateral Escobar, como alegou depois a comissão do Santos.

Após perceber o erro, Neymar tentou retornar ao gramado, reclamou com a arbitragem e acabou advertido com cartão amarelo. Como o substituto já havia entrado em campo, a alteração não pôde ser revertida, obrigando o atacante a deixar a partida de forma definitiva. Na saída, o camisa 10 demonstrou irritação com o episódio e disparou: "É uma vergonha".

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Após a partida, César Sampaio detalhou o erro em substituição de Neymar, afirmando que "houve precipitação" do quarto árbitro.

VEJA O RELATO DO ÁRBITRO NA ÍNTEGRA:

"Aos 20 minutos o quarto árbitro dessa partida, o sr. Bruno Mota correia, foi informado verbalmente pelo assistente técnico o sr. Carlos Cesar Sampaio Campos que haveria uma substituição e que esta substituição seria a saída do número 10 da equipe do Santos Futebol Clube, o sr. Neymar da Silva Santos Junior, atleta este que já se encontrava fora do campo de jogo recebendo atendimento médico.

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Após a informação, quarto árbitro desta partida com a placa em mãos se vira em direção ao assistente técnico do Santos Futebol Clube, onde pergunta novamente a confirmação da substituição do atleta por ele informado e recebe a confirmação verbal e gestual do mesmo, enquanto ele preenche o papel junto ao delegado da partida, o sr. Guilherme Zngari da Rocha, que presenciou e escutou tais fatos relatados.

Após a conclusão da substituição, o mesmo assistente técnico entrega a papeleta de substituição com o número diferente do que ele havia informado e confirmado. Em ato contínuo, o quarto árbitro foi abordado pela comissão técnica da equipe do Santos que a numeração estava errada, fato esse difere do que informado verbalmente e gestualmente antes de levantar a placa, pelo sr. Carlos Cesar Sampaio Campos".

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