Árbitro brasileiro vira meme na abertura da Copa após expulsões e inglês confuso
Wilton Pereira Sampaio expulsou três jogadores na partida entre México e África do Sul e chamou a atenção pela pronúncia
O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio virou meme e dominou as redes sociais na última quinta-feira (11), durante a partida de abertura da Copa do Mundo de 2026.
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A repercussão cômica aconteceu no Estádio Azteca, no México, enquanto o juiz tentava se comunicar em inglês para anunciar as decisões disciplinares ao público de mais de 80 mil pessoas e aos atletas em campo. No confronto, a seleção mexicana venceu a África do Sul por 2 a 0, em um jogo marcado por alta tensão e três expulsões.
O momento de maior estranhamento ocorreu quando Sampaio anunciou a expulsão do sul-africano Zwane. Tanto os companheiros de equipe do atleta quanto os adversários reagiram com perplexidade, demonstrando não compreender a pronúncia do árbitro brasileiro. Antes desse episódio, o juiz já havia mandado para o vestiário o também sul-africano Siphephelo Sithole e, posteriormente, aplicou o cartão vermelho para o mexicano César Montes.
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A internet não perdoou o desempenho linguístico do referendo brasileiro e os memes viralizaram rapidamente. Entre as principais piadas e comentários bem-humorados nas plataformas digitais, muitos internautas compararam a pronúncia truncada de Wilton Pereira Sampaio ao discurso em inglês feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante um evento político realizado na Avenida Paulista, em 2025.