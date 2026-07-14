Árbitro brasileiro desponta como favorito para apitar a final da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já se despediu da Copa do Mundo de 2026, mas o Brasil ainda tem chances reais de ser representado na grande decisão do torneio. O árbitro Wilton Pereira Sampaio é considerado pela imprensa internacional como um dos principais favoritos para apitar a final da competição. Ele integra um seleto grupo de profissionais que a Fifa solicitou que permanecessem nos Estados Unidos para a reta final do Mundial. A escolha oficial da comissão de arbitragem deve ser anunciada nesta sexta-feira (17).

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O desempenho de Sampaio durante o torneio o credenciou para a disputa. O brasileiro foi o responsável por comandar o jogo de abertura da Copa, entre México e África do Sul, uma partida que ficou marcada pela expulsão de três jogadores. Na sequência, ele também apitou o confronto entre Noruega e Senegal, válido pela fase de grupos, e o duelo eliminatório entre Holanda e Marrocos, pela fase de 16 avos de final. Diferente dele, os outros dois árbitros brasileiros que atuaram na competição, Raphael Claus e Ramon Abatti Abel, não foram retidos pela Fifa e já retornaram ao Brasil.

O principal fator que pesa contra a escalação do brasileiro na decisão é a possibilidade de a Argentina chegar à final. Devido à forte rivalidade histórica e continental com o Brasil, a comissão de arbitragem da Fifa costuma evitar esse tipo de cruzamento para blindar o espetáculo. Caso os argentinos avancem, o cenário mais provável é que Sampaio seja remanejado para apitar a disputa do terceiro lugar.

No momento, o quadro de árbitros disponíveis conta com 13 nomes. Destes, dois já estão comprometidos com as semifinais: o americano Ismail Elfath foi escalado para o embate entre Argentina e Inglaterra, enquanto o el salvadorenho Iván Barton apitará o duelo entre Espanha e França. Sampaio concorre diretamente com outros dez juízes mantidos no país-sede, que incluem Alireza Faghani (Austrália), Slavko Vincic (Eslováquia), Adham Makhadma (Jordânia), Maurizio Mariani (Itália), Jalal Jayed (Marrocos), Espen Eskas (Noruega), Szymon Marciniak (Polônia), João Pinheiro (Portugal), Glenn Nyberg (Suécia) e Jesús Valenzuela (Venezuela).

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Se for o escolhido pela Fifa, Wilton Pereira Sampaio entrará para a história como o terceiro brasileiro a apitar uma decisão de Copa do Mundo, quebrando um longo jejum de quatro décadas. A última vez que um árbitro do Brasil comandou a final do torneio foi em 1986, quando Romualdo Arppi Filho apitou a vitória da Argentina sobre a Alemanha. Antes dele, Arnaldo Cezar Coelho havia sido o pioneiro ao apitar a decisão de 1982, na qual a Itália conquistou o título em cima da seleção alemã.