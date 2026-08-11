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Árbitro autoriza e Boca Jrs. dá pontapé inicial nos dois tempos contra o Recoleta na Argentina

Escrito por (via Agência Estado)
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A polêmica que atingiu o Brasileirão recentemente com o Palmeiras dando a saída inicial nas duas etapas diante do Fluminense no agora Nubank Parque, chegou às competições do continente. Nesta terça-feira, no duelo de ida entre Boca Juniors e Recoleta, pela Copa Sul-Americana, foi o clube argentino quem se beneficiou do erro da arbitragem.

Depois de dar o início à etapa inicial, o Boca Juniors voltou do descanso no Estádio Tomás Adolfo Duco - La Bombonera passa por reforma - ciente que a saída seria do time paraguaio. Ocorre que o experiente árbitro chileno Piero Maza se confundiu e disse que a bola era dos mandantes.

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"Se percebemos que iniciamos a partida duas vezes? Sim. O árbitro disse que quem saía era o Boca e saímos", afirmou o volante e capitão Paredes, jogando a culpa toda na conta do árbitro e não em possível malandragem dos argentinos.

Em campo, o Recoleta parecia disposto a complicar a vida do Boca Juniors e abriu o placar logo aos cinco minutos, com Pedro Rios chutando de longa distância. A vantagem mínima permanecia até perto do intervalo, quando a história do jogo começou a mudar com uma expulsão no time paraguaio: Baez deu uma cotovelada em Flores fora da jogada e acabou levando o vermelho após auxílio do VAR.

Em vantagem numérica, o Boca voltou do vestiário com tudo e logo chegou à igualdade, com Ascacibar deixando tudo igual aos 4 minutos. A virada veio o lance a seguir, com Delgado.

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O Recoleta estava perdido em campo e viu a desvantagem aumentar com Flores anotando mais uma vez para a equipe xeneize. Para piorar, Mosquera acumulou amarelos e também foi expulso. O Boca Juniors pressionou até o fim, mas esbarrou na parede defensiva paraguaia e não conseguiu ampliar sua vantagem no confronto.

O duelo de volta ocorre na próxima semana, no Paraguai, e quem avançar pode ser adversário do São Paulo, que faz embate com os bolivianos do Bolívar.

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boca juniors Copa Sul-Americana Futebol Piero Maza Recoleta saída nos dois tempos
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