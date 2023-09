Árbitra corrige súmula e Ponte Preta terá dois desfalques contra o Sampaio Corrêa

O zagueiro Mateus Silva desfalcará mesmo a Ponte Preta na próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No dérbi com o Guarani, ele levou o terceiro cartão amarelo, mas a árbitra Edina Alves Batista colocou a advertência para Léo Naldi na súmula. Nesta semana, porém, ela enviou uma correção à CBF.

"Informo que no relato do cartão amarelo aplicado ao atleta da equipe da Ponte Preta aos 24 minutos do segundo tempo, há um erro de identificação do atleta advertido. Dessa maneira, solicito que seja feita alteração", pediu a árbitra.

Com isso, a suspensão de Mateus Silva está confirmada e ele não enfrentará o Sampaio Corrêa. Thomás Kayck, que volta de suspensão, e Edson aparecem como opções para formar dupla com Fábio Sanches.

Outro suspenso para a próxima rodada é o atacante André, que iniciou o dérbi no banco de reservas. Assim, o ataque deve seguir com Paulo Baya e Eliel. O volante Felipe Amaral também preocupa o técnico Pintado, pois foi substituído com dores musculares. A boa notícia é que Ramon Carvalho retorna de suspensão e pode substituí-lo, se necessário.

Após a derrota por 1 a 0 no dérbi com o Guarani, a Ponte Preta permaneceu com 31 pontos, em 14º lugar. O jogo diante do Sampaio Corrêa, pela 27ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Trata-se de um confronto direto contra o rebaixamento, uma vez que o adversário abre a zona da degola, em 17º, com 27 pontos.