Arábia Saudita define a relação de convocados para Copa do Mundo; veja a lista

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 11:15:00 Editado em 01.06.2026, 11:23:45
O técnico Georgios Donis definiu a lista dos nomes que vão defender as cores da Arábia Saudita na Copa do Mundo. A relação encerra a dúvida sobre o grupo que vai viajar para torneio. Dos 30 nomes que foram selecionados em uma pré-relação, seis jogadores foram cortados.

Ficam de fora da competição que terá como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá o goleiro Abdulqudus Attia, o defensor Zakaria Hawsaw, o meio-campista Saleh Abu Al Shamat e o atacante Abdulah Al Salem.

Com os 26 nomes definidos, tenta, em sua sétima participação em Mundiais, buscar uma das vagas para as etapas eliminatórias no Grupo H da competição em uma chave onde surge como a terceira força.

A estreia, marcada para o dia 15 de junho, em Miami, vai ser diante do Uruguai. Na segunda rodada, o compromisso vai ser enfrentar a favorita Espanha, em duelo agendado para Atlanta, seis dias depois. O jogo que encerra a fase de grupos será diante de Cabo Verde, em Houston.

CONFIRA OS CONVOCADOS DA ARÁBIA SAUDITA PARA A COPA DO MUNDO

Goleiros: Ahmed Al Kassar (Al-Qadsiah), Mohammed Al Owais (Al-Ula) e Nawaf Al Aqidi (Al-Nassr)

Defensores: Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al-Qadsiah), Khalid Al Ghannam (Al-Ettifaq), Moteb Al Harbi (Al-Hilal), Abdulelah Al Amri (Al-Nassr), Nawaf Boushal (Al-Nassr), Hassan Kadesh (Al-Ittihad), Ali Lajami (Al-Hilal), Ali Majrashi (Al-Ahli), Hassan Tambakti (Al-Ahli) e Jehad Thikri (Al-Qadsiah)

Meio-campistas: Nasser Al Dawsari (Al-Hilal), Alaa Al Hajji (Neom), Ziyad Al Johani (Al-Ahli), Musab Al Juwayr (Al-Qadsiah), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Sultan Mandash (Al Hilal) e Ayman Yahya (Al-Nassr)

Atacantes: Feras Al Brikan (Al-Ahli), Salem Al Dawsari (Al-Hilal), Abdullah Al Hamdan (Al-Nassr) e Saleh Al Shehri (Al-Ittihad)

