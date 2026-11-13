Arábia Saudita conclui obras do primeiro estádio da Copa de 2034

O primeiro estádio da Copa do Mundo de 2034 teve suas obras concluídas. Em Khobar, no norte da Arábia Saudita, o Aramco Stadium agora está apto para receber jogos de futebol, com oito anos de antecedência ao início do torneio. A arena será inaugurada ainda em 2026 de forma oficial.

Com capacidade para 47 mil torcedores, o estádio foi feito com o intuito de ser um dos principais para o Mundial de 2034, que terá a Arábia Saudita como sede única.

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O local possui uma estrutura moderna, com sistema de ventilação a vácuo e controle climático automatizado, tecnologias utilizadas para regular a temperatura no interior da arena e preservar o gramado mesmo diante do calor extremo da região.

O estádio teve suas obras iniciadas em julho de 2024 e teve como inspiração para sua estética os redemoinhos costeiros de Al-Khobar.

Antes da abertura oficial, o local recebeu o primeiro treino de sua história. A atividade foi realizada pela equipe principal feminina do Al-Qadsiah, time que terá a arena como casa oficial e que também disputou um coletivo em toda a extensão do gramado. A sessão fez parte dos testes finais para avaliar as condições do campo e das instalações da arena.

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A Arábia Saudita foi escolhida pela Fifa para sediar a Copa do Mundo de 2034, que será a primeira edição com 48 seleções a ser disputada integralmente em um único país. A candidatura saudita prevê 15 estádios distribuídos por cinco cidades: Riad, Jidá, Al-Khobar, Abha e Neom. O Aramco Stadium é uma das arenas previstas para receber partidas do torneio.