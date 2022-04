Da Redação

Apucarana Sports inicia venda de ingressos para a estreia

O Apucarana Sports iniciou nesta quarta-feira (6) a venda de ingressos para a estreia do clube na Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. A equipe apucaranense encara neste domingo (10), na primeira rodada, o Foz do Iguaçu, às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto.

Após "bater na trave" nos últimos três anos, o time busca o acesso à primeira divisão em 2022. O Apucarana Sports foi eliminado na semifinal da competição em 2019, 2020 e 2021. Apenas os finalistas sobem.

Para alcançar o objetivo, o clube pede o apoio da torcida. A Federação Paranaense de Futebol (FPF) enviou um lote de 4 mil ingressos para o Apucarana Sports. Os ingressos para a arquibancada coberta custam R$ 20, enquanto para a descoberta o valor é de R$ 10.

Os ingressos podem ser adquiridos no Estádio Olímpio Barreto (Avenida Minas Gerais); na Padaria Pão Quente (Avenida Curitiba, 623); na Brasil Sports (Rua Ponta Grossa, 1.460); na Esportes Camisa 10 (Rua Ponta Grossa, 580); na GRG Sport (Shopping Centronorte); na Farmácia Dose Certa (Avenida Aviação), na DL Brinquedos (Terminal Urbano), Restaurante Ponto do Aluno (Rua Denhei Kanashir) e Bia Lelê Presentes (Jardim Figueira).

Por Fernando Klein