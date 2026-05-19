Apucarana recebe o Paraná Bom de Bola neste final de semana
As disputas acontecem em dois finais de semana consecutivos
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Apucarana já está no clima do futebol com a realização da fase regional do 6º Paraná Bom de Bola, um dos maiores eventos esportivos do estado.
As disputas acontecem em dois finais de semana consecutivos, entre os dias 22 e 24 de maio, e depois entre 30 e 31 de maio. Além de movimentar a cidade, reunindo atletas de 19 municípios, a competição promoverá a integração regional através do esporte.
📰 LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (19) em Apucarana e região
O prefeito Rodolfo Mota reitera que a competição fomenta a prática esportiva e fortalece os laços entre os municípios participantes. “Sediar uma competição desse porte é motivo de orgulho para Apucarana. Queremos proporcionar uma experiência memorável para todos os atletas e torcedores, celebrando o esporte e seus valores”, ressaltou.
A competição será disputada nas categorias Sub-15 (Feminino), Sub-16 (Masculino), Sub-20 (Masculino) e Master Adulto +40. “Os jogos serão realizados em espaços tradicionais do município, com partidas distribuídas entre o Campo Zé Rico, SESI e Estádio Olímpio Barreto no futebol de campo, além dos campos S.Glass e Cunha Cruz no futebol suíço”, informou o secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
O coordenador municipal de Esportes, Ângelo Danilo, explicou que a fórmula de disputa prevê fase de grupos na primeira etapa (22 a 24) e confrontos eliminatórios na sequência (29 a 31).
Ângelo Danilo também reforçou o convite para que a população acompanhe os confrontos e prestigie a competição, especialmente nos jogos que envolvem atletas de Apucarana.
Além de Apucarana, participam da competição os municípios de Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Bom Sucesso, Cambé, Cafeara, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã, Londrina, Lupionópolis, Porecatu, Prado Ferreira, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana.
AGENDA DAS EQUIPES DE APUCARANA
⚽ Futebol Sub-16 — Estádio Municipal Olímpio Barreto
22/05 (sexta-feira) — 10h00 | Apucarana x Sabáudia
23/05 (sábado) — 10h00 | Apucarana x Cafeara
24/05 (domingo) — 10h00 | Apucarana x Jaguapitã
⚽ Futebol Sub-20 — Estádio Municipal Olímpio Barreto
22/05 (sexta-feira) — 15h30 | Apucarana x Jaguapitã
23/05 (sábado) — 15h30 | Sertanópolis x Apucarana
24/05 (domingo) — 15h30 | Londrina x Apucarana
⚽ Futebol Suíço 40+
23/05 (sábado) — 16h30 | Sabáudia x Apucarana — Campo da Cunha Cruz
24/05 (domingo) — 11h00 | Apucarana x Rolândia — Campo S.Glass
30/05 (sábado) — 16h00 | Sertanópolis x Apucarana — Campo S.Glass
31/05 (domingo) — 10h30 | Apucarana x Alvorada do Sul — Campo da Cunha Cruz