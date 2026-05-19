TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTE LOCAL

Apucarana recebe o Paraná Bom de Bola neste final de semana

As disputas acontecem em dois finais de semana consecutivos

Escrito por Da Redação
Publicado em 19.05.2026, 08:17:38 Editado em 19.05.2026, 08:17:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana recebe o Paraná Bom de Bola neste final de semana
Autor Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

Apucarana já está no clima do futebol com a realização da fase regional do 6º Paraná Bom de Bola, um dos maiores eventos esportivos do estado.

As disputas acontecem em dois finais de semana consecutivos, entre os dias 22 e 24 de maio, e depois entre 30 e 31 de maio. Além de movimentar a cidade, reunindo atletas de 19 municípios, a competição promoverá a integração regional através do esporte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta terça-feira (19) em Apucarana e região

O prefeito Rodolfo Mota reitera que a competição fomenta a prática esportiva e fortalece os laços entre os municípios participantes. “Sediar uma competição desse porte é motivo de orgulho para Apucarana. Queremos proporcionar uma experiência memorável para todos os atletas e torcedores, celebrando o esporte e seus valores”, ressaltou.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Apucarana recebe o Paraná Bom de Bola neste final de semana
AutorFoto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A competição será disputada nas categorias Sub-15 (Feminino), Sub-16 (Masculino), Sub-20 (Masculino) e Master Adulto +40. “Os jogos serão realizados em espaços tradicionais do município, com partidas distribuídas entre o Campo Zé Rico, SESI e Estádio Olímpio Barreto no futebol de campo, além dos campos S.Glass e Cunha Cruz no futebol suíço”, informou o secretário municipal de Esportes, Bruno Marchi.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

O coordenador municipal de Esportes, Ângelo Danilo, explicou que a fórmula de disputa prevê fase de grupos na primeira etapa (22 a 24) e confrontos eliminatórios na sequência (29 a 31).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ângelo Danilo também reforçou o convite para que a população acompanhe os confrontos e prestigie a competição, especialmente nos jogos que envolvem atletas de Apucarana.

Além de Apucarana, participam da competição os municípios de Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Bom Sucesso, Cambé, Cafeara, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Jaguapitã, Londrina, Lupionópolis, Porecatu, Prado Ferreira, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis e Tamarana.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Apucarana recebe o Paraná Bom de Bola neste final de semana
AutorFoto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

AGENDA DAS EQUIPES DE APUCARANA

⚽ Futebol Sub-16 — Estádio Municipal Olímpio Barreto

22/05 (sexta-feira) — 10h00 | Apucarana x Sabáudia

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

23/05 (sábado) — 10h00 | Apucarana x Cafeara

24/05 (domingo) — 10h00 | Apucarana x Jaguapitã


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

⚽ Futebol Sub-20 — Estádio Municipal Olímpio Barreto

22/05 (sexta-feira) — 15h30 | Apucarana x Jaguapitã

23/05 (sábado) — 15h30 | Sertanópolis x Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

24/05 (domingo) — 15h30 | Londrina x Apucarana


⚽ Futebol Suíço 40+

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

23/05 (sábado) — 16h30 | Sabáudia x Apucarana — Campo da Cunha Cruz

24/05 (domingo) — 11h00 | Apucarana x Rolândia — Campo S.Glass

30/05 (sábado) — 16h00 | Sertanópolis x Apucarana — Campo S.Glass

31/05 (domingo) — 10h30 | Apucarana x Alvorada do Sul — Campo da Cunha Cruz

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana categorias Sub-15 Sub-20 competição esportiva esporte regional Futebol paraná bom de bola
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV