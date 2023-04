Apucarana Futsal estreia novo técnico neste sábado em Cianorte

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Paraguaio Beto Silvero promete mudança de mentalidade no Apucarana Futsal

Após 20 dias sem disputar uma partida, o Apucarana Futsal volta à quadra neste sábado (15) pela Série Prata do Campeonato Paranaense, quando enfrenta o Cianorte Futsal no Ginásio Tancredo Neves, às 20 horas. A partida marca a estreia do treinador paraguaio Beto Silvero, que substituiu Márcio Rinaldo, demitido por conta dos maus resultados fora de casa.

continua após publicidade .

O primeiro jogo de Beto Silvero no comando do time será justamente longe de Apucarana. Apresentado em 31 de março, o treinador teve duas semanas para ajustar a equipe. Em quatro rodadas na Série Prata, o Apucarana Futsal venceu duas partidas em casa e perdeu as duas longe do Ginásio Lagoão.

-LEIA MAIS: Pelé será homenageado pela CBF na rodada de abertura do Brasileirão e da Série B

continua após publicidade .

“A expectativa é muito grande de conseguir o resultado que estamos buscando e de sair um pouco desse medo de a gente não conseguir vencer fora de casa”, diz Beto Silvero.

O treinador afirma que procurou trabalhar muito a mentalidade dos atletas para jogar da mesma forma fora de casa quanto em Apucarana. “O time está comprometido em buscar a vitória neste sábado”, disse.

Ele elogiou o trabalho do antecessor. “Encontrei um grupo bom e bem treinado. Queria parabenizar o professor Márcio Rinaldo. Procuramos, nestas duas semanas de treino, agregar a minha ideia de jogo, de muita intensidade e de uma pressão agressiva em quadra”, disse.

continua após publicidade .

Ex-jogador profissional, o treinador estava no comando do Cerro Porteño e tem passagens por vários clubes do país vizinho. O Apucarana Futsal é a primeira experiência dele como técnico no Brasil.

Campeão nacional do Paraguai com o Cerro Porteño em 2022, Beto Silvero também ficou em 4° Lugar na Copa Libertadores das América do ano passado pelo time. Ele foi indicado pelo treinador Cassiano Klein. Atual campeão da Libertadores da América pelo Cascavel, Klein é atual técnico do Joinville Esporte Clube e respaldou a contratação do paraguaio.

A última vez que o Apucarana Futsal entrou em quadra foi em 25 de março. Comandado então pelo técnico interino Lucas Tipaum, a equipe fez 8 a 3 Maringá Seleto em partida disputada no Ginásio Lagoão.

continua após publicidade .

Com quatro jogos na competição até agora, o time de Apucarana está na 10ª posição da tabela, com seis pontos ganhos. O adversário deste sábado, o Cianorte Futsal, está em quinto lugar na classificação geral, com 9 pontos. A equipe, no entanto, já disputou cinco partidas.

Depois do duelo em Cianorte, o Apucarana Futsal volta a jogar em casa, no Ginásio Lagoão, no dia 22, em partida marcada para as 19h30, contra a AAEMA/RP, de Mariópolis.



Siga o TNOnline no Google News