Apresentado no Santos, Jhojan Julio diz estar pronto para sábado e sonha com Copa

Da Redação

O técnico Fabián Bustos poderá ter um reforço na escalação do time do Santos para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense, às 16h30 deste sábado, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Trata-se do meia equatoriano Jhojan Julio, apresentado oficialmente nesta quinta-feira.

continua após publicidade .

"Eu estava treinando normalmente no Equador. Não treinei somente na semana em que precisei viajar. Estou pronto para jogar. Se o professor precisar, estou bem fisicamente e com muita vontade de jogar o Brasileirão e ajudar o clube. Estou ótimo fisicamente", disse o atleta, de 24 anos, que vai vestir a camisa 8.

Jhojan Julio afirmou saber como enfrentar taticamente o Fluminense. "O professor (Bustos) é um analista dos rivais. Durante a semana, ele já nos passa como devemos nos portar para enfrentar o rival. Enfrentei o Fluminense, sei um pouco como eles jogam."

continua após publicidade .

O equatoriano revelou na entrevista coletiva que gosta de atuar pelas laterais do campo, sempre em velocidade., mas está disposto a atuar como for necessário para ajudar a equipe.

Julio espera que sua passagem pelo Santos possa ajudá-lo a retornar à seleção equatoriana em ano de Copa do Mundo. "Feliz que o Santos me contratou. Acredito que o grande trabalho feito na LDU ajudou na minha contratação. Minha experiência pode ser importante em um elenco jovem como o do Santos. E com a expectativa de voltar à seleção. Creio que é o sonho de todo jogador estar na seleção, ainda mais disputar um Mundial."