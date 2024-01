Apostador oferece R$ 10 mil para goleiro levar dois gols em partida da Copinha

Mais uma tentativa de manipulação de resultado no futebol brasileiro veio à tona. Um goleiro do Nacional, cuja identidade foi mantida em sigilo, recebeu oferta para levar dois gols em partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior, contra o Avaí, pela terceira rodada da competição. O atleta recusou a proposta e procurou a Federação Paulista de Futebol para fazer a denúncia.

Conforme relatou ao Estadão César Saad, titular da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, (Drade) e delegado responsável pelo caso, o apostador enviou um áudio na noite de segunda-feira para o goleiro do Nacional. Ele ofereceu R$ 10 mil para o goleiro levar dois gols.

Saad diz ter identificado o apostador na manhã desta quarta-feira. Segundo o delegado, Jiuliandro José da Silva Bezerra confessou a tentativa de fraude e foi indiciado pelo crime de manipulação de resultado, previsto na Lei Geral do Esporte. Ele prestou depoimento na delegacia e foi liberado.

Para que sua aposta lhe rendesse um bom dinheiro, o aliciador queria que o goleiro do Nacional levasse dois gols de propósito no primeiro tempo do jogo, disputado na última terça-feira, 9, e que terminou com vitória do Avaí por 1 a 0. Não foi revelada a plataforma em que o aliciador fez sua aposta.

Em nota enviada ao Estadão, a FPF disse que, ao tomar conhecimento da tentativa de fraudar resultado do jogo da Copinha, acionou a Polícia Civil e a Stats Perform, empresa parceira da entidade responsável pelo monitoramento de casas de apostas em todo o mundo.

"A Federação Paulista de Futebol informa que tomou conhecimento de uma suposta tentativa de manipulação de resultado antes da partida Nacional-SP x Avaí-SC, pela Copa São Paulo de Futebol Jr., realizada na terça-feira (9), e imediatamente acionou o Polícia Civil e a Stats Perform, empresa americana parceira responsável pelo monitoramento de casas de apostas em todo o mundo.

Segundo a FPF, a denúncia recebida e a consequente ação preventiva da entidade impediram a concretização da suposta tentativa de manipulação. "A FPF tem realizado uma ofensiva contra a manipulação de jogos nesta Copinha por meio de palestras preventivas para todos os atletas, membros de comissões técnicas e diretores das sedes com orientações e diretrizes", afirmou a federação.

Recentemente, a FPF promoveu palestras para orientar quatro mil jogadores e membros das comissões técnicas dos 128 clubes participantes da Copinha, de modo a conscientizá-los sobre o assunto. Foi passado à nova geração de atletas orientações de conduta, bem como informados os canais de denúncia anônima.

APOSTAS REGULAMENTADAS

Sancionada pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva no fim do ano passado, a lei que regulamenta as apostas esportivas estabelece diretrizes sobre integridade do jogo e prevenção à manipulação de resultados e outras fraudes.

A legislação autoriza a suspensão dos pagamentos de apostas investigadas por manipulação dos resultados. Também exige que as empresas verifiquem a identidade dos apostadores com uso de tecnologia de reconhecimento facial. Os operadores deverão monitorar as atividades dos clientes para identificar danos potenciais ou uso abusivo.