O Atlético-MG tomou uma atitude para ajudar três torcedores que encararam uma verdadeira aventura para acompanhar a final da Copa Sul-Americana, em Barranquilla, na Colômbia. Depois da derrota por 2 a 0 para o Boca Juniors, no último sábado (21), o clube informou que vai custear o retorno dos atleticanos Igor Batista, Daniel Marques e Emerson Coelho a Belo Horizonte.

O trio percorreu mais de sete mil quilômetros durante 17 dias a bordo de uma Kombi, apelidada de "Kombi Gloriosa", para acompanhar de perto a decisão continental. A viagem começou em Belo Horizonte e passou por diferentes estados brasileiros, além de Venezuela e Colômbia, em uma jornada que chamou a atenção de torcedores nas redes sociais.

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A confirmação da ajuda foi divulgada por Igor Batista neste domingo (22), após receber uma ligação do diretor de comunicação do Atlético, Domênico Bhering. Segundo o torcedor, o clube garantiu o pagamento das passagens aéreas dos três amigos e também se comprometeu a encontrar uma solução para transportar a Kombi de volta ao Brasil.

"Confortem seus corações, que os nossos estão confortados agora. Eles vão pagar nossas passagens e o transporte da Kombi", afirmou Igor em um vídeo publicado nas redes sociais. O torcedor também agradeceu ao clube e às pessoas que demonstraram preocupação com a situação do grupo após a decisão.

A iniciativa também contou com a participação da Volkswagen. Sensibilizada com a história dos atleticanos, a montadora procurou a diretoria do Galo e se colocou à disposição para ajudar no transporte da Kombi da Colômbia até Belo Horizonte. A ideia é trazer o veículo de volta por meio de um contêiner ou caminhão-cegonha.