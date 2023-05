Após ver pole escapar no fim, Alonso crê em disputa acirrada: 'Vamos tentar vencer'

Fernando Alonso chegou a se sentir na posição nobre do grid, mas no final, teve de se contentar em largar na primeira fila ao lado de Max Verstappen, que vai ser o pole do GP de Mônaco. Após a definição dos tempos para a prova, ele prometeu uma corrida disputada.

"Vamos ver o que eles podem fazer amanhã. O que posso dizer é que vamos tentar vencer a prova", afirmou o piloto da Aston Martin que, aos 41 anos, vem conseguindo ser presença frequente no pódio nas provas que foram disputadas até aqui. O bicampeão mundial ficou a apenas oito centésimos do melhor tempo do holandês da Red Bull.

Ao final, ao invés de frustração, Alonso analisou de forma técnica o que pode ter determinado a perda do primeiro lugar. "O último setor é o nosso ponto fraco neste circuito. Vamos ver o que podemos fazer amanhã e a estratégia que vamos utilizar para buscar a vitória", comentou.

Circuito dos mais tradicionais da Fórmula 1, O GP de Mônaco sempre chamou a atenção pelos poucos pontos de ultrapassagem. Alonso sabe que a pole é uma grande vantagem. Porém, garante que vai tentar tirar a diferença.

"O percurso é curto até a primeira curva. Durante os treinos livres e também no classificatório, tivemos um bom desempenho. Vamos ver qual vai ser o ritmo da corrida", comentou o piloto da Aston Martin.

Na classificação do Mundial de Pilotos desta temporada, Alonso aparece na terceira colocação com 75 pontos. Nas cinco corridas realizadas até aqui, ele obteve o terceiro lugar em quatro oportunidades e terminou o GP do Azerbaijão na quarta posição. Com 119 pontos, Verstappen é o líder da competição, seguido por Sérgio Pérez, seu companheiro de equipe, que soma 105. Prejudicado pela batida no Q1 do treino classificatório deste sábado, o mexicano larga em último lugar no grid.