Após título, presidente do Napoli banca Osimhen e quer abrir 'nova era' com Spalletti

(via Agência Estado)

O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, falou ao programa "Cinco Minutos", da TV italiana RAI, nesta sexta-feira, que vai bancar a permanência do jogador Victor Osimhen e também trata da renovação de contrato com o técnico Luciano Spalletti. O objetivo é manter a estrutura atual da sua equipe para manter o clube no caminho de novas vitórias.

Ainda no calor da conquista do Campeonato Italiano, o mandatário do Napoli falou sobre a importância de Spalletti no título e a identificação que o treinador teve com a cidade durante a campanha.

"Ele é uma lenda que venho perseguindo há dez anos. Finalmente eu o trouxe para cá. Luciano (Spalletti) disse que se apaixonou pela cidade, ganhou o seu primeiro scudetto e se tornou um herói. Eu gostaria de abrir uma nova era com ele e já exerci a opção de renovação de contrato", afirmou De Laurentiis.

Outra prioridade do dirigente é manter o elenco que contribuiu para a conquista do título. E Victor Osimhen, autor do gol que possibilitou a volta olímpica em Údine é prioridade total tanto da diretoria quanto do treinador.

"Uma temporada tão incrível aumentou o valor de quase todo o elenco. O Victor Osimhen é uma das peças mais valiosas que temos. Tanto que vem chamando a atenção. Não vou vender. Ele encaixou muito bem no time e fez um excelente campeonato pelo Napoli", comemorou De Laurentiis.

Com o título assegurado, o Napoli entra para fazer o jogo das faixas neste domingo, quando recebe a Fiorentina no estádio Diego Armando Maradona. O dirigente afirmou que a cidade já vem vivendo um clima de festa há algum tempo pelo desempenho da equipe na competição.

"Os napolitanos estão comemorando há pelo menos um mês e sei que algo incrível vai acontecer neste domingo, quando o time entrar em campo para jogar. O bom é que aqui a festa vai continuar sempre", afirmou o dirigente.