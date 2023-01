Após título, Palmeiras retorna aos treinos e mira liderança do grupo no Paulista

(via Agência Estado)

O título da Supercopa, conquistado no último sábado, em cima do Flamengo, já faz parte do passado. Nesta segunda, o Palmeiras se reapresentou para os treinos e o foco do técnico Abel Ferreira agora é o Mirassol, adversário desta quarta-feira pelo Campeonato Paulista.

Com duas vitórias e dois empates, os palmeirenses ocupam o segundo lugar no Grupo D com oito pontos. O líder da chave é o Santo André, com dez. De olho no primeiro posto da chave, o treinador palmeirense orientou um coletivo com dois tempos de 25 minutos para os reservas enquanto os titulares os titulares realizaram um treino regenerativo.

Autor de dois gols na vitória de 4 a 3 sobre o Flamengo na decisão disputada em Brasília, Gabriel Menino comentou sobre as prioridades do grupo agora.

"A Supercopa já foi e agora temos que ir para a próxima. E quarta já tem jogo contra o Mirassol. Esse desejo de ganhar em cada um de nós é muito bom, e se Deus quiser, vamos entrar em campo para realizar uma excelente partida e buscar mais três pontos. É pensar assim para, lá na frente, tentar erguer esse caneco", afirmou o jogador.

Revelado pelo Palmeiras, Gabriel Menino falou sobre a atual fase e disse que a fome de títulos é a principal marca do atual elenco. "Estar na história do clube é muito bom para um jogador. Tenho só 22 anos e cada vez mais quero ganhar e deixar minha marca no futebol. Cada dia que estamos aqui damos o melhor para vencer o próximo jogo", disse.