Após sorteio, Liga das Nações terá Itália x Espanha e França x Bélgica nas semis - TNOnline

Continua após publicidade

A Uefa realizou nesta quinta-feira em sua sede, na cidade suíça de Nyon, o sorteio da fase final da Liga das Nações. Nele ficou definido que a Itália, anfitriã dos duelos decisivos, jogará contra a Espanha em uma das semifinais e França e Bélgica farão o duelo por uma vaga na decisão. Todas as seleções buscam o título inédito da competição europeia.

A Itália vai enfrentar a Espanha no dia 6 de outubro de 2021, no estádio San Siro, em Milão. A outra semifinal será no dia seguinte entre França e Bélgica, no Juventus Stadium, em Turim. A decisão da Liga das Nações será no dia 10, novamente em Milão. No mesmo dia, os perdedores das semifinais disputarão o terceiro lugar, em Turim.

Esta é a segunda edição da Liga das Nações, torneio bianual disputado durante as datas Fifa de amistosos. Portugal foi a primeira seleção campeã, vencendo a Holanda na decisão, em junho de 2019, no estádio do Dragão, no Porto.

Na atual edição, a França se classificou com a melhor campanha no geral - somou 16 pontos (cinco vitórias e um empate) no Grupo 1. A Bélgica conquistou 15 no Grupo 2, a Itália foi a primeira do Grupo 3, com 12 pontos, e a Espanha venceu o Grupo 4, com 11.

NOVO TORNEIO - A Uefa anunciou nesta quinta-feira a criação de um terceiro torneio de clubes no continente europeu. A partir do próximo ano, a Europa Conference League terá a participação de 184 equipes ao longo da temporada, incluindo pelo menos uma de cada uma das 55 federações-membro da entidade e 46 clubes que virão da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

As partidas do novo torneio serão realizadas sempre às quintas-feiras, junto com as da Liga Europa. A primeira final está marcada para o dia 25 de maio de 2022 na Arena Nacional de Tirana, na Albânia, que tem capacidade para 21.690 pessoas.