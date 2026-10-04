Após ruptura com CR7, Portugal vira sobre Noruega e mantém 100% na Liga das Nações

Portugal deixou a crise envolvendo Cristiano Ronaldo fora de campo e confirmou dentro dele a melhor campanha do Grupo A4 da Liga das Nações. A equipe comandada por Jorge Jesus venceu a Noruega por 2 a 1, de virada, neste domingo, no Estádio do Dragão, e chegou aos 12 pontos em quatro partidas.

Com a vitória, a seleção portuguesa abriu seis pontos de vantagem sobre a Dinamarca, segunda colocada com seis. País de Gales e Noruega aparecem em seguida, com três pontos cada. Os galeses levam vantagem no confronto direto.

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O resultado mantém Portugal como a única equipe com 100% de aproveitamento na chave. Até aqui, o time derrotou País de Gales, Noruega duas vezes e Dinamarca, com nove gols marcados e quatro sofridos.

O confronto foi o primeiro da seleção portuguesa em casa desde o rompimento entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo. Insatisfeito por ter perdido espaço entre os titulares, o atacante deixou a delegação antes da vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca, em Copenhague.

Sem o principal nome de sua história, Portugal voltou a apresentar um ataque móvel e teve maior presença ofensiva desde os primeiros minutos. A Noruega, entretanto, abriu o placar em uma de suas poucas chegadas na etapa inicial.

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Aos 35 minutos, depois de uma cobrança de falta lançada de longe, Ajer dominou no peito e acertou um belo chute da entrada da área. A vantagem norueguesa durou somente dois minutos. Nuno Mendes cobrou lateral em direção à área, a defesa não afastou e João Cancelo bateu de primeira, da meia-lua, para empatar.

A Noruega tentou avançar suas linhas no segundo tempo e concentrou as principais jogadas ofensivas em Erling Haaland. Na primeira oportunidade clara do atacante, Berg encontrou o camisa 9 dentro da área. Haaland bateu cruzado na saída de Diogo Costa, mas mandou à esquerda do gol.

Portugal encontrou o gol da vitória aos 33, em uma jogada construída com qualidade. Vitinha acertou um passe preciso para João Félix, que ajeitou de cabeça e deixou Gonçalo Ramos livre na pequena área. O centroavante completou para o gol e confirmou o triunfo por 2 a 1.

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A vitória também fortalece as escolhas de Jorge Jesus. Gonçalo Ramos, responsável pelo gol decisivo, assumiu a posição anteriormente ocupada por Cristiano Ronaldo, enquanto João Félix voltou a participar diretamente de uma jogada importante.

ALEMANHA TROPEÇA COM KLOPP

No Grupo A2, a Alemanha dominou a posse de bola, mas não conseguiu superar a Grécia e ficou no empate por 0 a 0, em Salônica. A equipe de Jürgen Klopp teve 74% de posse durante o primeiro tempo e chegou a balançar as redes aos 31 minutos.

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Burkardt marcou, mas o gol foi anulado após revisão do árbitro de vídeo. A arbitragem identificou uma irregularidade de Bischof durante uma disputa no meio de campo no início da jogada.

O confronto perdeu intensidade no segundo tempo. A Alemanha manteve maior controle da bola, mas encontrou dificuldades para criar oportunidades claras e deixou o campo com apenas um ponto.

Com os resultados da rodada, Holanda e Grécia chegaram aos oito pontos. Os holandeses assumiram a liderança por terem marcado mais gols, depois de vencerem a Sérvia por 2 a 1. A Alemanha aparece em terceiro, com cinco, enquanto os sérvios ainda não pontuaram.

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Memphis Depay não participou da vitória holandesa. Maior artilheiro da história da seleção, o atacante não foi convocado por Xavi Hernández para os quatro primeiros compromissos do treinador no comando da equipe.

No outro resultado de maior destaque deste domingo, a Dinamarca derrotou o País de Gales por 1 a 0 e assumiu isoladamente a segunda colocação do grupo liderado por Portugal.