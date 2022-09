Após revés no Ceará, Lisca promete mudanças no Santos para clássico com Palmeiras

(via Agência Estado)

A atuação desastrosa do Santos no primeiro tempo na derrota para o Ceará por 2 a 1, no sábado, na Arena Castelão, não foi bem digerida pelo técnico Lisca. O treinador avisou que vai fazer mudanças na equipe da Vila Belmiro para o clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque, também pelo Brasileirão.

"Precisamos analisar ainda a equipe do Palmeiras para achar a melhor escalação para entrar em campo. Temos que encontrar uma equipe mais sólida, mais consistente e mais agressiva para voltar a vencer no Brasileirão", explicou Lisca.

O técnico comentou sobre o lateral-direito Nathan, que vem sendo pedido pelos torcedores. Ele entrou durante a partida, mas não agradou totalmente a Lisca, que afirmou que o atleta ainda está acima do peso.

"Entrou com coragem. Apesar de ter um erro defensivo, quase saindo o terceiro gol em uma bola dominada, entrou tentando, não chegou no fundo, mas fez construções interessantes. É uma maneira de avaliar. Ainda está um pouco fora de forma, mas está trabalhando para entrar nas melhores condições no decorrer do campeonato", completou.

Lisca fez elogios à versatilidade de Felipe Jonatan, indicando que pode usar o lateral em outras posições no clássico. "Contra o Ceará, jogamos o segundo tempo no 4-1-3-2. Felipe participou bem, fez combinações interessantes com Lucas Braga e Soteldo. É um atleta que podemos usar em vários setores."

O treinador terá agora uma semana para preparar o time para o confronto com o líder Palmeiras. O clássico está marcado para domingo, às 18h30, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos é o 10º colocado da tabela, com 34 pontos, ainda longe da zona de rebaixamento, assim como do G-6.