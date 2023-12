Após revés, Fábio Santos exalta carreira e passagem pelo clube: 'Gratidão por tudo'

Gratidão. Foi com esse sentimento que o lateral Fábio Santos deu a sua última entrevista como jogador de futebol após a derrota de 2 a 1 do Corinthians para o Internacional neste sábado, na Neo Química Arena, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Bastante emocionado, ele recebeu abraços dos companheiros corintianos e também de rivais do Internacional ainda no gramado. Na entrevista, o lateral fez um agradecimento geral e falou da emoção de ter entrado em campo pela última vez na sua trajetória.

"Faltam palavras para resumir esses 21 anos de carreira profissional. Corri muito, minha família correu para cima e para baixo para que este sonho virasse realidade. Tenho tanta gente para agradecer e fica meu abraço e gratidão para as pessoas que participaram muito ou pouco desse trajeto", afirmou o lateral.

Sobre a derrota para o rival gaúcho, ele disse que este não era o desfecho que ele esperava. Mas afirmou que ver o estádio corintiano lotado em sua despedida é um sentimento indescritível.

"Quem me conhece sabe que o mais importante nessa caminhada é o relacionamento. Meu pai sempre falou que com humildade e honestidade, dá para ir muito longe. Sempre entrei e saí pela porta da frente nos clubes que eu joguei. E ver meus familiares e amigos aqui é muito importante. Gratidão por tudo", completou o lateral.

Antes do jogo, o lateral foi homenageado por todo o elenco do Corinthians e também por funcionários e torcedores. Antes de a bola rolar, o atleta de 38 anos foi aplaudido e viu as suas seis conquistas em forma de troféu expostas no gramado. Na celebração, ele contou ainda com a presença da esposa, filhos e parentes.