Após recusa de Renato Gaúcho, Corinthians negocia com Diego Aguirre

Continua após publicidade

Depois da tentativa frustrada de contratar o técnico Renato Gaúcho, o Corinthians já escolheu como plano B um treinador estrangeiro. É o uruguaio Diego Aguirre, que está sem clube desde o ano passado, quando deixou o Al-Rayyan, do Catar. O clube fez o primeiro contato, que foi bem recebido pelo técnico de 55 anos. As conversas estão avançando e o treinador se mostrou interessado em voltar a trabalhar no futebol brasileiro.

Embora não seja um consenso no Parque São Jorge, Aguirre possui como trunfo a experiência no futebol brasileiro com as passagens pelo Internacional, Atlético-MG e São Paulo. Isso facilitaria sua adaptação à realidade do futebol nacional. Além disso, alguns conselheiros destacam a valorização da "raça" e do espírito de luta, algumas características do estilo uruguaio.

Por outro lado, o treinador terá de se adaptar à limitação de investimentos que o clube permite fazer - a diretoria pretende contratar no máximo dois reforços - e à limitação salarial.

O presidente Duílio Monteiro Alves tem conversado com o diretor de futebol Roberto de Andrade e o gerente Alessandro Nunes definem um nome e iniciam as conversas. Só então avançam para outro nome da lista. Dorival Junior e Sylvinho permanecem entre os cotados internamente. Fábio Carille e Antônio Carlos Zago perderam força nesta sexta-feira.

O Corinthians planeja definir o treinador nos próximos dias, pois a estreia no Campeonato Brasileiro será no dia 30 de maio, diante do Atlético Goianiense, na Neo Química Arena.

O analista de desempenho Fernando Lázaro, dirigiu o Corinthians interinamente nesta quinta-feira, na goleada por 5 a 0 sobre o Sport Huancayo-PER, na Neo Química Arena. O Corinthians entrou em campo já sem chances de classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Coordenador do Cifut (Centro de Inteligência do Futebol), Fernando Lázaro tem 39 anos e passou por sua primeira experiência como treinador.