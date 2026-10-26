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Após queda na Libertadores, Flamengo recebe Atlético-MG e tenta retomar a ponta do Brasileirão

Escrito por (via Agência Estado)
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O Flamengo tenta reagir à eliminação na Libertadores e retomar a liderança do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (26), quando enfrenta o Atlético-MG, às 20h, no Maracanã, pela 32ª rodada. Enquanto os rubro-negros buscam superar a frustração continental, os mineiros chegam embalados pela classificação à final da Copa Sul-Americana e procuram se aproximar da zona de classificação para a Libertadores de 2027.

O Flamengo foi eliminado pelo Estudiantes nos pênaltis, na semifinal da Libertadores. No Brasileirão, porém, atravessa boa fase: está invicto há oito partidas, com sete vitórias e um empate. Com 67 pontos, precisa vencer para ultrapassar o Palmeiras, que chegou a 69 ao derrotar o Red Bull Bragantino no sábado.

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O Atlético-MG, por sua vez, chega ao Rio de Janeiro depois de perder por 2 a 0 para o Montevideo City Torque, pela Sul-Americana, mas garantir a classificação para a decisão graças à vantagem construída no confronto de ida. No Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Eduardo Domínguez vem de duas vitórias consecutivas e soma 50 pontos.

FLAMENGO

O Flamengo deve ter mudanças em relação ao time que enfrentou o Estudiantes. Os laterais Varela e Ayrton Lucas podem aparecer nos lugares de Emerson Royal e Alex Sandro, respectivamente. A comissão técnica também avalia a situação de Arrascaeta, que voltou a atuar no compromisso continental após se recuperar de uma lesão no punho esquerdo.

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Caso tenha condições de começar jogando, o camisa 10 pode assumir a titularidade no lugar de Lucas Paquetá. Apesar da eliminação na Libertadores, o técnico Leonardo Jardim reforçou a importância de recuperar o elenco para a reta final do Brasileirão.

"É grande o impacto. Todos nós queríamos estar na final e poder ganhar uma segunda Libertadores. Uma segunda Libertadores consecutiva era uma coisa que nunca tinha acontecido e podia acontecer. Com certeza estamos decepcionados e frustrados."

"Certeza que também temos um Campeonato Brasileiro para jogar ainda sete rodadas. Estamos na frente e queremos mostrar qualidade na próxima segunda-feira para tentar ganhar o troféu que ainda disputamos."

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O zagueiro Danilo, que se recupera de uma cirurgia na mandíbula, e o volante Evertton Araújo, em tratamento de uma lesão na coxa esquerda, não estão à disposição da comissão técnica.

ATLÉTICO-MG

A principal novidade na lista de relacionados é o goleiro Everson, que voltou aos treinos após ser liberado pelo departamento médico. Recuperado de uma fratura no pé esquerdo, que o afastou dos gramados por quase dois meses, ele disputa a titularidade com Gabriel Delfim, que assumiu a posição durante sua ausência e atravessa boa fase.

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O lateral e volante Alan Franco também volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na última rodada do Brasileirão. A comissão técnica ainda avalia o retorno de Gustavo Scarpa, que se recupera de um problema na coxa direita. O meia treinou parcialmente com o elenco e pode aparecer entre as opções no banco de reservas.

Eduardo Domínguez valorizou a regularidade do Atlético-MG e destacou a disposição do grupo para continuar na disputa por títulos. "Somos uma equipe muito consistente e estamos brigando dentro dos três torneios (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana). A cabeça do grupo é boa. Eu estou muito contente. Para ganhar, nós vamos fazer nosso maior esforço para conseguir o que não se conseguiu nos anos passados", comentou o argentino.

O zagueiro Ruan Tressoldi, o volante Fred e o atacante Thiago Borbas, todos no departamento médico, são ausências confirmadas.

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FICHA TÉCNICA

FLAMENGO x ATLÉTICO-MG

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Jorginho e Lucas Paquetá (Arrascaeta); Carrascal, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Leonardo Jardim.

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ATLÉTICO-MG: Everson (Gabriel Delfim); Alan Franco, Lyanco, Vitão e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon e Victor Hugo; Bernard, Reinier e Tomás Cuello. Técnico: Eduardo Domínguez.

ÁRBITRO: Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

DATA: 26/10 (Segunda-feira)

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HORÁRIO: 20h

LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

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