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COPA DO MUNDO

Após pedido de Trump, Fifa reverte punição e libera Balogun para enfrentar a Bélgica

Mandatário americano chamou histórico do árbitro brasileiro Raphael Claus de "suspeito" e celebrou o retorno do camisa 20

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 12:22:14 Editado em 06.07.2026, 12:22:10
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Após pedido de Trump, Fifa reverte punição e libera Balogun para enfrentar a Bélgica
Autor Atacante dos EUA, Florian Balogun - Foto: Divulgação/Fifa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta segunda-feira (06) que interveio diretamente junto à Fifa para pedir a revisão da suspensão do atacante Florian Balogun. Após a solicitação do mandatário, a entidade máxima do futebol anulou a punição ao camisa 20, garantindo sua escalação para a partida decisiva contra a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo.

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Durante o anúncio, Trump criticou duramente o árbitro brasileiro Raphael Claus, responsável pela expulsão, classificando o histórico do juiz como "suspeito", embora não tenha apresentado provas ou detalhes sobre a afirmação.

O lance que originou a polêmica ocorreu aos 18 minutos do segundo tempo na partida contra a Bósnia e Herzegovina, pela segunda rodada do Mundial, quando Balogun pisou no tornozelo de Tarik Muharemovic. O presidente americano minimizou o lance, definindo o episódio como um choque normal de jogo entre dois grandes atletas e chamando a decisão da arbitragem de inacreditável.

Trump revelou ter conversado com um dirigente altamente respeitado na federação internacional para reverter o que considerou uma injustiça contra a seleção dos EUA, que tenta superar sua melhor marca histórica em Copas, o terceiro lugar de 1930.

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A interferência política na decisão esportiva foi elogiada publicamente pelo senador republicano Ted Cruz, que agradeceu ao presidente por livrar o país do que chamou de "um cartão vermelho ridículo".

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