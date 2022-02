Após Mundial, Palmeiras foca em Paulistão e Recopa e retomará busca por camisa 9

Da Redação

Passada a frustração de perder a decisão do Mundial de Clubes para o Chelsea em Abu Dabi, o Palmeiras vai começar, de fato, a temporada 2022. O time já jogou quatro partidas do Paulistão antes de embarcar para os Emirados Árabes Unidos, mas elas serviram mais de preparação para o torneio da Fifa, no qual terminou como vice.

continua após publicidade .

Os desafios do Palmeiras neste início de temporada são brigar mais uma vez pelo título do Estadual, do qual foi vice em 2021 e campeão em 2020, e conquistar de forma inédita a Recopa sul-americana. O time encara o Athletico-PR em duas partidas. Dia 24 deste mês, na Arena da Baixada, e 3 de março, no Allianz Parque. No ano passado, a equipe perdeu a competição sul-americana para o Defensa y Justicia, da Argentina.

Os jogadores, divididos entre o sentimento de tristeza e orgulho, afirmaram que a performance diante do Chelsea, um rival poderoso e superior tecnicamente, gera no grupo um efeito positivo para encarar os seus principais compromissos nesta temporada.

continua após publicidade .

"Vai ter um impacto muito positivo, tivemos uma lição muito importante dentro deste jogo, que o grande desafio estava dentro de nós. Pudemos entrar e dar nosso máximo", avaliou o jovem meio-campista Danilo, escolhido pela Fifa o terceiro melhor jogador do Mundial.

O discurso é também de continuidade do que vem sendo feito. Uma derrota não apaga o bom trabalho do Palmeiras, que disputou sete finais em 15 meses sob o comando de Abel Ferreira e ganhou três.

"O título ia coroar os anos passados que a gente tem feito, mas não é porque perdemos a final que o trabalho vai ser jogado no lixo", avisou Zé Rafael.

continua após publicidade .

O discurso é de "cabeça erguida" e sem lamentação. Há, claro, chateação com o revés, mas o elenco entende que ganha amadurecimento e lições com o Mundial em Abu Dabi.

"O futebol é muito dinâmico, não tem tempo para ficar lamentando as derrotas, ainda mais quando a gente chega num nível em que decisões são constantemente jogadas. A gente já tem decisão pela frente, não tem que ficar pensando", frisou Gustavo Scarpa.

"A gente fica chateado, mas a gente sai daqui muito feliz pela disposição de cada um nesses dois jogos, sai muito mais maduro, triste, mas com a cabeça erguida sempre", endossou Raphael Veiga, o artilheiro da equipe no torneio, com dois gols.

continua após publicidade .

BUSCA PELO 9 - A busca pelo camisa 9 foi paralisada em virtude do Mundial. E agora será retomada. A diretoria fez várias tentativas no mês passado, mas malsucedidas. Um centroavante é o principal pedido de Abel Ferreira, que tem usado Rony improvisado na função. Contra o Chelsea, ficou evidente o quanto faz falta um artilheiro.

O clube tentou Yuri Alberto, quase conseguiu um acordo com Lucas Alario e negociou mais de uma vez com Valentín "Taty" Castellanos. Se um camisa 9 deve chegar, destaques da equipe podem sair. A diretoria havia decidido não vender nenhuma joia até o fim do Mundial. Com a janela europeia aberta até abril, é possível que venda algum de seus jovens.

O mais procurado é Danilo. Meio-campista técnico, inteligente, bom na marcação e de passe refinado, o atleta já foi sondado por equipes da Inglaterra e Itália. Até para se proteger, o Palmeiras renovou o contrato do jogador recentemente e deu a ele uma valorização salarial.

O Palmeiras deixou Abu Dabi no começo da manhã, pelo horário local, e chega ao Brasil na tarde deste domingo. Na quarta-feira, às 19h, encara a Ferroviária, em Araraquara, pelo Campeonato Paulista.