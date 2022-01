Após longa negociação, São Paulo rescinde contrato do atacante Pablo

Da Redação

Após longa negociação, a direção do São Paulo enfim rescindiu o contrato do atacante Pablo, que ganhou raras oportunidades no time na última temporada. O encerramento do vínculo entre jogadores e clube foi oficializado nesta sexta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O acerto vinha sendo negociado nos últimos meses. Pelo acordo entre as partes, o São Paulo vai pagar ao jogador cerca de R$ 2,5 milhões, que são valores em atraso de 2020 e 2021, de forma parcelada. Pablo não cobrou os salários a que teria direito até o fim do seu contrato, em dezembro de 2023.

O clube vai ficar com 30% dos direitos econômicos do atacante, que agora está livre para acertar contrato com outro time. O destino mais provável do jogador é o Athletico-PR, time onde se destacou antes de se transferir para o São Paulo, no fim de 2018.

Pablo teve uma temporada 2021 conturbada, alternando bons e maus momentos em campo. Diante da queda de rendimento do São Paulo ao longo do ano, o atacante foi se tornando alvo constante da torcida.

Apesar das críticas, ele terminou duas das três temporadas que jogou pelo time como artilheiro, em 2019 e no ano passado. Ao todo, foram 121 jogos, 32 gols marcados e 11 assistências. Em 2021, ele balançou as redes 13 vezes, mesmo sem ganhar chances frequentes dos treinadores que passaram pela equipe.

A rescisão de Pablo era a segunda grande pendência do clube para este início de ano. O clube pretendia também finalizar o vínculo do meia-atacante Vitor Bueno, o que foi oficializado no BID na quinta-feira. O clube estima que vai economizar cerca de R$ 25 milhões com a saída da dupla.