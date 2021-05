Após lesão de Lucas Verissimo, Tite convoca Felipe para a defesa da seleção

Continua após publicidade

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, da Espanha. O defensor foi chamado no lugar de Lucas Veríssimo, do Benfica (Portugal), que acabou desconvocado em função de uma lesão muscular na perna direita sofrida contra o Vitória de Guimarães, na última quarta, pelo Campeonato Português.

Após analisar as informações enviadas pelo Benfica, o médico Rodrigo Lasmar confirmou a impossibilidade de recuperação do ex-defensor do Santos a tempo para os treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Esta foi a primeira convocação do zagueiro, único estreante da lista para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Felipe, por sua vez, está sendo chamado pela quinta vez. O jogador de 32 anos, ex-Corinthians, soma dois jogos pela seleção brasileira. Ele vai se juntar aos defensores Thiago Silva, do Chelsea, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, e Éder Militão, do Real Madrid.

A apresentação dos jogadores da seleção brasileira na Granja Comary se inicia na próxima quinta-feira. O grupo estará completo apenas no próximo dia 31.

A seleção brasileira inicia a sua preparação na próxima quarta-feira. Serão sete dias de treinos na Granja Comary até a viagem a Porto Alegre no dia 2 de junho. Na capital gaúcha, a equipe fará um treino no estádio Beira-Rio no dia 3, antes do jogo contra o Equador no dia 4.

Quatro dias depois, o jogo será contra o Paraguai, no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção. O Brasil é líder das Eliminatórias com 12 pontos (quatro vitórias em quatro partidas).